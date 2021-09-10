Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
10.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

За "карусели" на выборах в пользу "Единой России" студентам пообещали по 15 тыс. рублей

7:19:409/10/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

Студенты после сомнительного предложения пожаловались в комиссию университета по этике и потребовали дать оценку действиям организатора.

Выборы пройдут 17-19 сентября 2021 года

Участвовать в "каруселях" и фальсифицировать результаты голосования , вбрасывая бюллетени за "Единую Россию" на выборах в заксобрание Петербурга предложили студентам Санкт-Петербургского госуниверситета. Пообещали заплатить по 15 тысяч рублей, сообщает DOXA.

Как пишет издание, студент Владислав Дубровский предлагал учащимся в личных сообщениях и студенческих чатах поработать с 17 по 19 сентября наблюдателями на выборах и "проголосовать за определенного кандидата" сразу на 12 избирательных участках за день.

"Вас вместе с другими гражданами РФ развозят по избирательным участкам (в день — 12), где Вы должны проголосовать за определенного кандидата", — написал Дубровский.

Дубровский направил журналиста к Владимиру Кукелю, который рассказал, что вбрасывать бюллетени необходимо будет за кандидата от "Единой России", главу комитета по соцполитике Петербурга Александра Ржаненкова. Там же баллотируется депутат от партии "Яблоко" Борис Вишневский и двое его "двойников". Запись телефонного разговора журналистки с Кукелем есть в телеграм-канале DOXA.

Студенты после предложения участвовать в "каруселях", пожаловались на Дубровского в комиссию университета по этике и потребовали дать оценку его действиям.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", недавно появилась аудиозапись с совещания по выборам в Госдуму в Королеве, где давали инструкции по фальсификации. ЦИК направил в Королев оперативную группу.

Телеведущий Норкин женился во второй раз: реакция дочери
Сколько заработал Шевченко: он «кинул» свою команду
Чем опасен ранний выход на пенсию
Захарова посмеялась над подарком Зеленскому в США
Пенсионерка покаталась на аттракционе и за минуты погибла
Почему пожилым людям нужно обязательно есть арбуз
Полицейский РФ изнасиловал 18-летнюю в отделе
лекарства, которые нельзя принимать после коронавируса
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Мужчина загрыз укусившую его змею и умер
Шойгу одной фразой ответил Зеленскому и заставил всех смеяться
Вся семья умерла в течение недели: к чему привела пропаганда
Похищенная силовиками чеченка опубликовала видеообращение
Последние слова погибшего пилота под Москвой: что успел сказать
Что может стать последним препятствием для «Северного потока-2»
«Меня заперли»: дочь Успенской просит о помощи
Полиция задержала Анастасию Васильеву в Москве
выборыкаруселикандидатбюллетениаудиозаписьфальсификации
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Без "каруселей" ЕР не победит?

Аноним, 10 сентября 2021 12:23:53
Это еще семечки! А представьте, какие махинации подобного рода творятся в статистике по барановирусу!
0
0
Ответить

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

7 российских звезд, которым кровать помогла сделать карьеру
Трагедия «Курска»: водолазы впервые рассказали, кто виноват
Трагедия «Курска»: водолазы впервые рассказали, что они увидели
Ведьма, предсказавшая COVID проговорилась: скорее прочитайте

Последние новости

За "карусели" на выборах в пользу "Единой России" студентам пообещали по 15 тыс. рублей
7:19:40 9/10/2021
За "карусели" на выборах в пользу "Единой России" студентам пообещали по 15 тыс. рублей
Светлые открытки с Усекновением главы Иоанна Предтечи 11 сентября для друзей и родных
7:15:37 9/10/2021
Светлые открытки с Усекновением главы Иоанна Предтечи 11 сентября для друзей и родных
Зеленский назвал вероятной войну с Россией: Кремль ответил
7:05:08 9/10/2021
Зеленский назвал вероятной войну с Россией: Кремль ответил
Фото с места подрыва российской колонны в Сирии: Погиб подполковник родом из Новосибирска
6:45:30 9/10/2021
Фото с места подрыва российской колонны в Сирии: Погиб подполковник родом из Новосибирска
Год прожила со сломанной рукой алтайка: Муж ударил сапогом за оскорбления
6:31:39 9/10/2021
Год прожила со сломанной рукой алтайка: Муж ударил сапогом за оскорбления
ЦБ повысил ключевую ставку до 6,75% годовых - пятый раз за год
6:13:16 9/10/2021
ЦБ повысил ключевую ставку до 6,75% годовых - пятый раз за год
Студентов заставляют переписывать население против их желания в Новосибирской области
6:03:35 9/10/2021
Студентов заставляют переписывать население против их желания в Новосибирской области
Мужчина с сайта знакомств изнасиловал несовершеннолетнюю дочь медсестры
5:55:50 9/10/2021
Мужчина с сайта знакомств изнасиловал несовершеннолетнюю дочь медсестры
Напавшую на маленького мальчика овчарку расстреляли росгвардейцы
5:40:31 9/10/2021
Напавшую на маленького мальчика овчарку расстреляли росгвардейцы
Французы простились с Жаном-Полем Бельмондо
5:25:42 9/10/2021
Французы простились с Жаном-Полем Бельмондо