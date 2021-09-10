За "карусели" на выборах в пользу "Единой России" студентам пообещали по 15 тыс. рублей

Участвовать в "каруселях" и фальсифицировать результаты голосования , вбрасывая бюллетени за "Единую Россию" на выборах в заксобрание Петербурга предложили студентам Санкт-Петербургского госуниверситета. Пообещали заплатить по 15 тысяч рублей, сообщает DOXA.
Как пишет издание, студент Владислав Дубровский предлагал учащимся в личных сообщениях и студенческих чатах поработать с 17 по 19 сентября наблюдателями на выборах и "проголосовать за определенного кандидата" сразу на 12 избирательных участках за день.
"Вас вместе с другими гражданами РФ развозят по избирательным участкам (в день — 12), где Вы должны проголосовать за определенного кандидата", — написал Дубровский.
Дубровский направил журналиста к Владимиру Кукелю, который рассказал, что вбрасывать бюллетени необходимо будет за кандидата от "Единой России", главу комитета по соцполитике Петербурга Александра Ржаненкова. Там же баллотируется депутат от партии "Яблоко" Борис Вишневский и двое его "двойников". Запись телефонного разговора журналистки с Кукелем есть в телеграм-канале DOXA.
Студенты после предложения участвовать в "каруселях", пожаловались на Дубровского в комиссию университета по этике и потребовали дать оценку его действиям.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", недавно появилась аудиозапись с совещания по выборам в Госдуму в Королеве, где давали инструкции по фальсификации. ЦИК направил в Королев оперативную группу.