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Вкладчики отдали 1 млрд рублей финансовой пирамиде Finiko. Пострадавшими считают 3300 человек

10:01:369/10/2021Фото: PxHere
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Компания охватывала не только россиян, но и зарубежных клиентов - любителей быстрого обогащения. Задержаны четверо основателей платформы.

Ущерб от работы финансовой пирамиды составил миллиард рублей

Продолжается расследование деятельности компании Finiko, которая расценивается как финансовая пирамида. Ущерб от действий данной организации уже превысил 1 миллиард рублей.

Пострадавшими считаются 3300 человек, которые проживают не только в России. Об этом стало известно после работы полицейских, изучающих заявления от пострадавших, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, в настоящее время задержаны четверо фигурантов, в том числе один из предполагаемых основателей платформы. Всем им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Деятельность пирамиды Finiko вышла далеко за пределы Татарстана. Заявления помимо граждан Российской Федерации подали жители Германии, Австрии, Венгрии, Казахстана, Киргизии, США и других стран.

Как ранее писали в "Курьер. Среда. Бердск" компания Finiko начала работать с гражданами с 2019 года, обещая доходность 15-20 процентов. Первое время в компании действительно выплачивали по вкладам.

Следует отметить, что Finiko не являлась юридическим лицом. Злоумышленниками были созданы сайты, посредством которых осуществлялась регистрация участников. Все расчеты внутри пирамиды производились во внутренней валюте. Приобреталась эта условная единица проекта за криптовалюту, вкладывалась в одну из предлагаемых программ, а затем снова обменивалась на криптовалюту или денежные средства.

Но эта криминальная схема дала сбой и вкладчики начали обращаться с заявлениями в полицию.

В июне Finiko неожиданно перестала перечислять средства своим клиентам, сейчас в отношении руководства пирамиды возбуждено уголовное дело.

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