Погибшие вместе глава МЧС Зиничев и кинорежиссер Мельник были хорошими друзьями

В пятницу, 10 сентября, в Санкт-Петербурге похоронили главу МЧС Евгения Зиничева, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".
Трагедия в Красноярском крае, в которой погибли Зиничев и кинорежиссер Александр Мельник, произошла 8 сентября.
Во время подготовки к съемкам Мельник оступился и начал падать, его попытался спасти министр, в результате оба погибли, разбившись о камни.
По словам актера Андрея Назимова, который снимался в фильме Мельника «Территория», погибшие были хорошими друзьями.
- Насколько я знаю, они давно с главой МЧС дружили, что-то вместе делали. Получается, друг попытался спасти друга. Он (Мельник) был крепкий человек, может, оступился, но там были камни. Вокруг было много людей, но глава МЧС среагировал первым, - сказал Назимов изданию «Ура.ру», назвав поступок Зиничева подвигом.
Как рассказал актер, Александр Мельник - единственный в России, кому удавалось хорошо снимать «большие географические картины». Фильм «Территория» снимался на плато Путорана. Вывезти туда большую съемочную группу и снимать в условиях дикой природы стоило немалых усилий, подчеркнул Назимов.
- Александр Мельник был сильнейший режиссер, который знал свое дело, очень хороший, очень светлый, очень талантливый. Соболезную сыну Антону Мельнику, жене, семье, внукам и всем-всем, - заключил артист.
В среду на территории водопада Китабо-орон, который расположен на реке Иркинда Красноярского края погибли Евгений Зиничев, возглавлявший МЧС, и кинорежиссер Александр Мельник. Трагедия произошла во время подготовки к ведомственной съемке для учебного фильма МЧС. Министр пытался удержать поскользнувшегося на краю Мельника и тоже сорвался вниз, не удержавшись. Они умерли по дороге в больницу.