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Погибшие вместе глава МЧС Зиничев и кинорежиссер Мельник были хорошими друзьями

11:11:449/10/2021Фото: КиноРепортер
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Во время съемок фильма для МЧС произошла трагедия - министр пытался спасти жизнь режиссеру и оба погибли, сорвавшись с обрыва.

Погибшие министр и кинорежиссер были друзьями

В пятницу, 10 сентября, в Санкт-Петербурге похоронили главу МЧС Евгения Зиничева, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

Трагедия в Красноярском крае, в которой погибли Зиничев и кинорежиссер Александр Мельник, произошла 8 сентября.

Во время подготовки к съемкам Мельник оступился и начал падать, его попытался спасти министр, в результате оба погибли, разбившись о камни.

По словам актера Андрея Назимова, который снимался в фильме Мельника «Территория», погибшие были хорошими друзьями.

- Насколько я знаю, они давно с главой МЧС дружили, что-то вместе делали. Получается, друг попытался спасти друга. Он (Мельник) был крепкий человек, может, оступился, но там были камни. Вокруг было много людей, но глава МЧС среагировал первым, - сказал Назимов изданию «Ура.ру», назвав поступок Зиничева подвигом.

Как рассказал актер, Александр Мельник - единственный в России, кому удавалось хорошо снимать «большие географические картины». Фильм «Территория» снимался на плато Путорана. Вывезти туда большую съемочную группу и снимать в условиях дикой природы стоило немалых усилий, подчеркнул Назимов.

- Александр Мельник был сильнейший режиссер, который знал свое дело, очень хороший, очень светлый, очень талантливый. Соболезную сыну Антону Мельнику, жене, семье, внукам и всем-всем, - заключил артист.

В среду на территории водопада Китабо-орон, который расположен на реке Иркинда Красноярского края погибли Евгений Зиничев, возглавлявший МЧС, и кинорежиссер Александр Мельник. Трагедия произошла во время подготовки к ведомственной съемке для учебного фильма МЧС. Министр пытался удержать поскользнувшегося на краю Мельника и тоже сорвался вниз, не удержавшись. Они умерли по дороге в больницу.

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