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Трагически погибшего главу МЧС Зиничева похоронили в Санкт-Петербурге без прессы

10:26:049/10/2021Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА МЧС РОССИИ
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На территорию кладбища не пускали никого, вокруг находилось множество машин МЧС, ДПС и сотрудников правоохранительных органов.

Евгений Зиничев - погибший министр ЧС похоронен в Питере
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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На Северном кладбище Санкт-Петербурга 10 сентября прошли похороны погибшего в среду Евгения Зиничева - главы МЧС. Церемония прощания с министром прошла в закрытом для прессы режиме.

После прощания, которое прошло в Москве, тело Зиничева было доставлено в северную столицу спецрейсом. Гражданскую панихиду в Москве посетил российский президент Владимир Путин. Накануне по его указу Зиничеву посмертно было присвоено звание Героя России.

Похоронили министра в его родном городе рядом с родителями. Территория кладбища была огорожена с самого утра. На территорию не пускали никого, вокруг находилось множество машин МЧС, ДПС и сотрудников правоохранительных органов.

Около трех часов дня к кладбищу подъехал похоронный кортеж и въехал внутрь территории.

С 2018 года Евгений Зиничев стал главой министерства чрезвычайных ситуаций. В 2020 году министру присвоили звание генерала армии. До того, как прийти главой в ведомство, Зиничев временно исполнял обязанности губернатора Калининградской области, где проработал лишь 70 дней. До 2016 года служил в разных силовых органах — в советское время в КГБ, после в ФСБ.

Смерть 55-летнего Евгения Зиничева стала шоком для всей страны. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 8 сентября он пытался спасти сорвавшегося во время съемок кинорежиссера Александра Мельника во время учений в Норильске, но сам не удержался и сорвался с высоты. В итоге оба погибли. Такова официальная версия.

Есть версии, что трагедия произошла уже после учений сотрудников МЧС на водопаде. Якобы министр и режиссер, поскользнувшись, упали на камни с высоты 8-этажного дома.

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