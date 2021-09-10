Палец оторвало 2-летнему мальчику на эскалаторе в ТЦ: Отец оставил сына без присмотра

Прокуратура Калининградской области начала проверку после сообщения об инциденте в ТЦ в региональном центре. 9 сентября 2-летнему мальчику эскалатором отрезало фалангу пальца.
Торговый центр на ул. Согласия в Калининграде проверяют на безопасные условий для посетителей. Доследственную проверку обстоятельств случившегося проводит и Следственный комитет.
Мальчика оставил без присмотра отец, сын упал на эскалаторе, и кисть малыша попала под ограничитель ступеней.
Как рассказали очевидцы, остановившись у эскалатора, мужчина высадил ребенка из коляски и стал искать в ней какие-то вещи. Тем временем оставленный без присмотра мальчик встал на первую ступеньку ленты, движущейся навстречу, и упал.
Пострадавшего оперативно доставили в детскую областную больницу. Как стало известно, у ампутирована фаланга пальца на руке.