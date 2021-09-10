Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
10.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Палец оторвало 2-летнему мальчику на эскалаторе в ТЦ: Отец оставил сына без присмотра

10:59:569/10/2021Фото: pixabay.com
0

Ребенок встал на первую ступеньку ленты, движущейся навстречу, и упал. Кисть малыша попала под ограничитель ступеней.

Прокуратура проверяет ТЦ в Калининграде, где пострадал ребёнок

Прокуратура Калининградской области начала проверку после сообщения об инциденте в ТЦ в региональном центре. 9 сентября 2-летнему мальчику эскалатором отрезало фалангу пальца.

Торговый центр на ул. Согласия в Калининграде проверяют на безопасные условий для посетителей. Доследственную проверку обстоятельств случившегося проводит и Следственный комитет.

Мальчика оставил без присмотра отец, сын упал на эскалаторе, и кисть малыша попала под ограничитель ступеней.

Как рассказали очевидцы, остановившись у эскалатора, мужчина высадил ребенка из коляски и стал искать в ней какие-то вещи. Тем временем оставленный без присмотра мальчик встал на первую ступеньку ленты, движущейся навстречу, и упал.

Пострадавшего оперативно доставили в детскую областную больницу. Как стало известно, у ампутирована фаланга пальца на руке.

Ехали с курорта: в Египте погибли 12 человек сразу
Россиянка умерла жуткой смертью в Турции
Ужаснейший продукт: с ним заболеть раком проще простого
«Очень печальное событие»: не стало 25-летней звезды
Что произошло с Алисой Тепляковой в первый день в МГУ
Жуткая трагедия: в Москве сорвался лифт с людьми
Мгновенный ответ РФ на идею Зеленского о переименовании страны
Сокамерник маньяка Фишера рассказал о страхе при встречи с ним
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Актрису Макееву госпитализировали в Москве: заявление ее мужа
«Унижение»: уже известно, почему Зеленский приедет к Путину
Трагедия в Москве: братья убили жениха на свадьбе
«Снимите корону»: белорусы высмеяли выступление России на ОИ
Греф неожиданно высказался о новых выплатах для пенсионеров
Попова сделала важное заявление по коронавирусу
Дело сестер Хачатурян: что показала новая экспертиза
Телеведущий Норкин женился во второй раз: реакция дочери
эскалаторпалецТЦотрезалобез присмотра
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Отец не подумал об опасности?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

За кулисами конкурса красоты: жуткие снимки
vsenovosti.net
Стали известны детали смерти главы МЧС Зиничева
Куда пропали несметные сокровища бухты Виго
Вы молодцы, если сохранили сберкнижку СССР: можете разбогатеть

Последние новости

Палец оторвало 2-летнему мальчику на эскалаторе в ТЦ: Отец оставил сына без присмотра
10:59:56 9/10/2021
Палец оторвало 2-летнему мальчику на эскалаторе в ТЦ: Отец оставил сына без присмотра
Водители грузовика и Lada Largus подрались на Бердском шоссе. Смотрите видео
10:43:44 9/10/2021
Водители грузовика и Lada Largus подрались на Бердском шоссе. Смотрите видео
Трагически погибшего главу МЧС Зиничева похоронили в Санкт-Петербурге без прессы
10:26:04 9/10/2021
Трагически погибшего главу МЧС Зиничева похоронили в Санкт-Петербурге без прессы
Вкладчики отдали 1 млрд рублей финансовой пирамиде Finiko. Пострадавшими считают 3300 человек
10:01:36 9/10/2021
Вкладчики отдали 1 млрд рублей финансовой пирамиде Finiko. Пострадавшими считают 3300 человек
Почему на Усекновение главы Иоанна Предтечи 11 сентября нужно прятать нож?
10:00:58 9/10/2021
Почему на Усекновение главы Иоанна Предтечи 11 сентября нужно прятать нож?
Вопиющее видео: Мэр угрозами заставляет голосовать за кандидата от "Единой России": Иначе денег поселку не даст
9:40:41 9/10/2021
Вопиющее видео: Мэр угрозами заставляет голосовать за кандидата от "Единой России": Иначе денег поселку не даст
Мужчины вымирают: На 1000 их приходится 1150 женщин в Новосибирской области
9:14:57 9/10/2021
Мужчины вымирают: На 1000 их приходится 1150 женщин в Новосибирской области
Народные приметы и поверья в праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи 11 сентября: О чем говорит белая собака на пути
9:00:59 9/10/2021
Народные приметы и поверья в праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи 11 сентября: О чем говорит белая собака на пути
Поевшие арбуза бабушка с внучкой скончались: СК возбудил уголовное дело
8:53:55 9/10/2021
Поевшие арбуза бабушка с внучкой скончались: СК возбудил уголовное дело
Запрет списания с карт путинских выплат за долги готовят закрепить законом в Госдуме
8:42:32 9/10/2021
Запрет списания с карт путинских выплат за долги готовят закрепить законом в Госдуме