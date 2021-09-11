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Добрые открытки и слова для верующих в день Усекновение главы Иоанна Предтечи 11 сентября

5:15:519/11/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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11 сентября — Усекновение главы Иоанна Предтечи. Всё христианство ежегодно скорбит о мученической смерти пророка Иоанна Крестителя.

Усекновение главы Иоанна Предтечи

Иоанн Предтеча
За веру православную
Борьбу вёл крепко вечно,
Свершал деянья славные.

И в день Усекновения
Святой главы Крестителя
Добра, любви, терпения
Тебе желаю в жизни я!

***

На колокольне раздавался громкий звон:
Иоанн Предтеча Иродом казнён,
Креститель Господа — он обезглавлен был,
За то, что верующих в водах окрестил.

Его пророчества Писанье вспоминает,
Сей день пророку в память посвящает.
И всех, кто принял Таинство крещенья,
Я поздравляю с Днём усекновенья.

Усекновение главы Иоанна Предтечи

За наш покой и за своё упрямство
Иоанн Предтеча голову сложил.
Тебе желаю в вере постоянства,
Господь тебя чтоб искренне любил!

И благодать твою наполнит душу, И сбудутся заветные мечты, И каждый день наставший будет лучше, Если в смирении его проводишь ты!

***

Велик Пророк — святой Креститель
Людей от скверны избавитель,
По прихоти людской казнённый,
И в Севастии погреблённый.
На лицах скорбь и будто тень,
Печален этот светлый день.

Источник: pozdravok.ru

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