Добрые открытки и слова для верующих в день Усекновение главы Иоанна Предтечи 11 сентября

Иоанн Предтеча
За веру православную
Борьбу вёл крепко вечно,
Свершал деянья славные.
И в день Усекновения
Святой главы Крестителя
Добра, любви, терпения
Тебе желаю в жизни я!
***
На колокольне раздавался громкий звон:
Иоанн Предтеча Иродом казнён,
Креститель Господа — он обезглавлен был,
За то, что верующих в водах окрестил.
Его пророчества Писанье вспоминает,
Сей день пророку в память посвящает.
И всех, кто принял Таинство крещенья,
Я поздравляю с Днём усекновенья.
За наш покой и за своё упрямство
Иоанн Предтеча голову сложил.
Тебе желаю в вере постоянства,
Господь тебя чтоб искренне любил!
И благодать твою наполнит душу, И сбудутся заветные мечты, И каждый день наставший будет лучше, Если в смирении его проводишь ты!
***
Велик Пророк — святой Креститель
Людей от скверны избавитель,
По прихоти людской казнённый,
И в Севастии погреблённый.
На лицах скорбь и будто тень,
Печален этот светлый день.
Источник: pozdravok.ru