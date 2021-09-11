С Днем подразделений по вопросам миграции МВД России красивые открытки для причастных 11 сентября

Миграционной службы
День мы отмечаем,
Работников всех с праздником
Этим поздравляем.
Без службы вашей не попасть
Нам ни в Париж, ни в Осло,
Оформить документы
Без вас совсем не просто.
Желаем вам удачи,
И в жизни, и в работе,
Чтоб улыбалось счастье
И вы были в почете.
В миграционной службе
Ты — профи, несомненно!
Пусть в коллективе дружном
Твой труд идёт отменный!
За чуткую работу
Пусть люди уважают,
А будни беззаботно,
Успешно протекают!
В день миграционной службы, Вас поздравить я хочу, Чтоб в работе и досуге, Всё вам было «по плечу».
Чтобы всё шло, как «по маслу»,
Время, с пользой проводить,
Всегда оставаться в форме,
В коллективе, лучшим быть!
Источник: pozdravok.ru