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С Днем подразделений по вопросам миграции МВД России красивые открытки для причастных 11 сентября

7:15:389/11/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В 2017 году приказом МВД России 11 сентября объявлено Днем подразделений по вопросам миграции системы МВД России.

День подразделений по вопросам миграции МВД России

Миграционной службы
День мы отмечаем,
Работников всех с праздником
Этим поздравляем.

Без службы вашей не попасть
Нам ни в Париж, ни в Осло,
Оформить документы
Без вас совсем не просто.

Желаем вам удачи,
И в жизни, и в работе,
Чтоб улыбалось счастье
И вы были в почете.

День подразделений по вопросам миграции МВД России

В миграционной службе
Ты — профи, несомненно!
Пусть в коллективе дружном
Твой труд идёт отменный!

За чуткую работу
Пусть люди уважают,
А будни беззаботно,
Успешно протекают!

День подразделений по вопросам миграции МВД России

В день миграционной службы, Вас поздравить я хочу, Чтоб в работе и досуге, Всё вам было «по плечу».

Чтобы всё шло, как «по маслу»,
Время, с пользой проводить,
Всегда оставаться в форме,
В коллективе, лучшим быть!

Источник: pozdravok.ru

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