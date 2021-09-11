Какой сегодня церковный праздник 11 сентября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 11 сентября 2021 года
Усекновение главы Иоанна Предтечи
Народные праздники и приметы
Усекновение главы Иоанна Предтечи (Головосек)
Этот праздник посвящен памяти о мученической смерти Иоанна Предтечи – крестителя Иисуса Христа.
В этот день прихожане отправляются в храмы на богослужения. Верующие придерживаются строгого поста. В этот праздник запрещено употреблять мясо, рыбу, красные или круглые продукты, напоминающие по форме голову.
В этот день нельзя держать в руках предметы, по форме похожие на меч. Хлеб принято нарезать накануне, чтобы потом не ломать его руками. Также нельзя веселиться, петь и танцевать. Запрещается копать картошку, срывать яблоки и срезать мак.
Если журавли улетели в теплые края, то снег выпадет рано.
Приметы
- Бутоны кувшинки белой в 7–8 часов утра не поднялись из воды – к похолоданию и затяжным дождям.
- Если журавли на юг полетели – ждите раннюю зиму, скоро наступят холода.
- Зима будет малоснежной и холодной, если косяки гусей и журавлей летят на юг высоко.
- Скворцы на юг не летят – к бабьему лету.
- Скворцы долго не улетают – к сухой осени.
Источник: my calend