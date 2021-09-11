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Какой сегодня церковный праздник 11 сентября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

6:20:129/11/2021Фото: pixabay.com
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В этот день нельзя держать в руках предметы, по форме похожие на меч.

Если журавли улетели в теплые края, то снег выпадет рано

Православные праздники 11 сентября 2021 года

Усекновение главы Иоанна Предтечи

Народные праздники и приметы
Усекновение главы Иоанна Предтечи (Головосек)
Этот праздник посвящен памяти о мученической смерти Иоанна Предтечи – крестителя Иисуса Христа.

В этот день прихожане отправляются в храмы на богослужения. Верующие придерживаются строгого поста. В этот праздник запрещено употреблять мясо, рыбу, красные или круглые продукты, напоминающие по форме голову.

В этот день нельзя держать в руках предметы, по форме похожие на меч. Хлеб принято нарезать накануне, чтобы потом не ломать его руками. Также нельзя веселиться, петь и танцевать. Запрещается копать картошку, срывать яблоки и срезать мак.

Если журавли улетели в теплые края, то снег выпадет рано.

Приметы 




    •  Бутоны кувшинки белой в 7–8 часов утра не поднялись из воды – к похолоданию и затяжным дождям.
    • Если журавли на юг полетели – ждите раннюю зиму, скоро наступят холода.
    • Зима будет малоснежной и холодной, если косяки гусей и журавлей летят на юг высоко.
    • Скворцы на юг не летят – к бабьему лету.
    • Скворцы долго не улетают – к сухой осени.


Источник: my calend

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