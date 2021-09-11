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Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 11 сентября 2021 в России и мире

7:20:459/11/2021Фото: pixabay.com
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Все праздники и важные памятные даты России и мира на 11 сентября 2021 года.

11 сентября - Праздник ласкового обращения

• День рождения гранёного стакана
• Праздник ласкового обращения
• Всероссийский день трезвости
• День Усекновения главы Иоанна Предтечи (День памяти православных воинов)
• День города - Москва
• День правильного ожидания необъяснимого
• Всемирный день оказания первой медицинской помощи (World First Aid Day)
• День победы русской эскадры у мыса Тендра
• День подразделений по вопросам миграции МВД РФ
• День специалиста органов воспитательной работы ВС РФ
• День велосипедного спорта в Якутии
• Международный день «Прокатитесь на своём Студебеккере» (International Drive Your Studebaker Day)
• День «Заправьте свою кровать» (National Make Your Bed Day) - США
• День физической культуры и спорта - Украина
• День «Отсутствие новостей - хорошая новость» (National No News Is Good News Day) - США
• День учителя (Dia del Maestro) - Аргентина
• Коптский Новый год (Coptic New Year) - Египет
• День женского бейсбола (Women`s Baseball Day) - США
• День немецкого языка (German Language Day) - Германия
• День горячей крестовой булочки (National Hot Cross Bun Day) - США
• День «Помните о свободе» (Remember Freedom Day) - США
• День «Я хочу начать свой собственный бизнес» («I Want to Start My Own Business» Day) - США
• День украинского кино - Украина
• День кружевоплетения (National Lacemaking Day) - США
• День игуаны (National Iguana Awareness Day) - США
• День Каталонии (Diada Nacional de Catalunya) - Испания
• День спасателей (National Emergency Responders Day) - США
• Общенациональный день служения и памяти, День патриота (National Day of Service and Remembrance, Patriot Day) - США
• Эфиопский Новый год, Праздник подношения драгоценностей «Энкутаташ» (Ethiopian New Year, Enkutatash) - Эфиопия
• День памяти библиотек (Libraries Remember Day) - США
• День Богоматери Коромото (Our Lady of Coromoto Day) - Венесуэла
• День номера экстренного вызова (Emergency Number Day) - США
• Гизский Новый год (Geez New Year) - Эритрея
• День военного переворота (1973 Coup Anniversary) - Чили
• День памяти Мухаммада Али Джинны (Death Anniversary of Muhammad Ali Jinnah) - Пакистан
• День освобождения Понпеи (Pohnpei Liberation Day) - Микронезия
• Праздник урожая «Нуакхай» (Nuakhai) - Индия
• День осведомлённости о потребителях фермерской продукции (Farmer`s Consumer Awareness Day) - США
• Праздник стрельбы по мишеням «Кнабеншиссен» (Knabenschiessen) - Швейцария
• День работников строительства, энергетики и коммунального хозяйства - Туркменистан
• День утилизации электронных отходов (E-waste Drop-Off Day) - Новая Зеландия
• День уборки федеральных земель Карла Гарнера (Carl Garner Federal Lands Cleanup Day) - США
• Именины у Ивана, Яна
• Иван Постный (Иван пришёл и лето красное увёл)

Важные даты
11 сентября 1609 года открыт остров Манхэттен
11 сентября 1832 года в Санкт-Петербурге на Дворцовой площади установлена Александровская колонна
11 сентября 1882 года в Москве открылся первый российский частный театр
11 сентября 1918 года в России введена Метрическая система мер и весов
11 сентября 2007 года в России успешно испытана Авиационная вакуумная бомба повышенной мощности

Источник: https://kakoysegodnyaprazdnik.ru

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