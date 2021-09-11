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Сильная магнитная буря 11 сентября 2021 года: геомагнитные качели и солнечная активность продлятся все выходные

5:45:419/11/2021Фото: pixabay.com
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Продлится буря до конца следующего дня и закончится в 22:00 по Новосибирску.

Продлится буря до конца следующего дня

Вечером в субботу, 11 сентября новая магнитная буря может обрушиться на Землю. Причиной станет очередная солнечная вспышка высокой активности. От чего метеопатам снова необходимо запастись терпением и пережить этот сложный период, который, к счастью, выпадает на выходной, а это значит, что большинство людей смогут перенести бурю легче.

Таким образом, геомагнитная активность нанесет свой первый удар в 15:00 по Москве и в 19:00 по новосибирскому времени. Продлится буря до конца следующего дня и закончится в 22:00 по Новосибирску. Ее активность составит три балла, что негативно может сказаться на сне, если хорошо не отдохнуть в предыдущий день. Также может появиться необъяснимая слабость и усталость, что можно исправить, проведя свой выходной ближе к природе и на свежем воздухе. Кроме того, хорошо помогает бодрящий зеленый чай, но не стоит в этот день приниматься за кофе — горячий напиток может привести к головным болям.

Как себя чувствуют наши читатели во время магнитных бурь:


  • Елена
    Плохо спала. Проснулась с тревогой, шум в ушах. Погода поменялась.
  • Евгения
    Моя соседка вообще не замечает ни бурь, ни скачков атмосферного давления, ни смены погоды.
  • Юлия
    То жарко, то холодно. Давление низкое, голова кругом. Слабость, спать постоянно хочется.
  • Саша
    Головокружение и слабость.

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