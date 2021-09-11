Погода в Бердске 11 сентября 2021 года: будут ли осадки все выходные?

Выходные в Бердске начнутся с похолодания. С утра, 11 сентября, температура воздуха составит всего +10 градусов, к обеду поднимется до + 14. Весь день будут идти кратковременные осадки, а к вечеру их вероятность только увеличится. Также ожидается сильный юго-западный ветер, с порывами до 7 м/с. Относительная влажность воздуха составит 80%.
11 сентября, по народному календарю отмечается: Иван Постный, Полетовщик, Головосек, Иван-пролеток, Репный праздник. В Церковном календаре этот день отмечен как день Усекновения главы Иоанна Предтечи.
В этот особенный день вспоминают казнь Предтечи, предсказавшего явление Сына Божьего и крестившего его в Иордане. Также в народе сохранились древние традиции и запреты в святой день.
У христиан на праздник - строгий пост. Кроме мясных и молочных продуктов, на Усекновение нельзя есть рыбу и пить вино.
В день Иоанна Пророка запрещено брать в руки все острое: резать, колоть, пилить и т. п.
Считалось, что если срезать кочан капусты, то на нем может появиться кровь.
В день Усекновения главы Иоанна категорически нельзя нарезать хлеб. Следует его только ломать или кусать.
Продукты красного цвета: свекла, помидоры, и остальные - запрещены в этот день, поскольку они имеют кровавый цвет.
В этот день не проводят свадьбы и другие знаковые события, а церковь не проводит обряды венчания и крестин.