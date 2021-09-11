11 сентября - Иван-постный: почему по народным приметам сегодня категоричеки запрещено копать картошку?

Много народных традиций переплетается с христианскими праздниками. Приметы и поверья не обошли стороной и день Усекновения главы Иоанна Крестителя 11 сентября.
Пророка, чье общественное служение завершилось через полгода после крещения Христа. Он был брошен в тюрьму Иродом, которого он упрекнул в грехе, за то что тот взял себе жену своего брата Филиппа. Его заперли в замке Махерус - крепости на южной оконечности Переи и здесь он был обезглавлен по наущению злобной Иродиады.
В народе день памяти казни называют днем Ивана Постного. По традиции, в праздник запрещено употреблять и готовить в пищу все круглые продукты, что у вас есть. Считается, что они напоминают голову Пророка. А разрезание этих продуктов острым ножом приравнивается к жесткой казни Крестителя. Особенно запрещалось срезать на грядке кочан капусты - крестьяне верили и боялись, что от срезанной капусты может потечь кровь.
Также нельзя копать картошку в этот день - лучше сделать это заранее или перенести на любое другое время. Ведь, подкапывая картофельные клубни, многие используют острые предметы: штыковая лопата или тяпка - все это может повредить круглый овощ.
11 сентября все православные христиане должны соблюдать строгий пост. Не есть молочные и мясные продукты. Самое главное - отказаться от алкоголя - особенно красного! И не готовить борщ - ведь в нем есть свекла и он красного цвета.