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Что нельзя ставить на стол в праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи 11 сентября? Как соблюдать пост

9:30:209/11/2021Фото: pixabay.com
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По славянской традиции, в праздник необходимо соблюдать строжайший пост.

Равенна. Византийская мозаика

11 сентября день памяти Иоанна Крестителя, которого казнили за обличение грехов правителя, спустя примерно шесть месяцев, после его крещения в Священной реке Иордан Иисуса Христа. Пророка заключил в тюрьму Ирод, взявший в любовницы жену своего брата Филиппа Иродиаду.

Святого заперли в крепости, где он был обезглавлен во время пира в честь дня рождения Ирода Антипы.

Сам Иисус свидетельствовал об Иоанне, что он был "горящим и сияющим светом". Многие римляне стали его учениками, которые покаялись в своих грехах и побуждали к этому других. Когда Иисус пришел, чтобы принять от него крещение, Иоанн сказал ему: "Мне скорее нужно, чтобы ты крестил меня", но Иисус заявил, что им надлежит исполнить всю праведность, Иоанн подчинился. На следующий день Иоанн публично объявил Иисуса Агнцем Божьим, который берет на себя грехи мира.

По славянской традиции, в праздник необходимо соблюдать строжайший пост. Запрещено есть не только молоко, мясу и яйца, но и все красные и круглые продукты: все, что напоминает голову и кровь. Кроме того, в этот день нужно отказаться от вина и другого алкоголя, чтобы весь день находиться в трезвости и не напоминать о тем грехе, который совершил Антипа будучи сильно пьяным.

11 сентября нельзя резать хлеб - только ломать руками.

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