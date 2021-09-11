Можно ли убираться дома и работать на огороде в большой церковный праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи 11 сентября

11 сентября 2021 года почитается особый день, в который вспоминается евангельская история об Иоанне Предтечи, Святого, предсказавшего появление Спасителя, а также крестившего его в реке Иордан в 30 году нашей эры. После этого события его казнил Ирод Антипа, за то, что тот указал на его греховное поведение: он упрекнул Ирода в том, что он взял себе жену своего брата Филиппа.
Кроме того, у Иоанна Крестителя тогда было очень много последователей, его называли пророком и учителем. Антипа боялся, что тот сможет поднять против него бунт. Он видел, как много людей стоит за Иоанном, поэтому не казнил его, а бросил в тюрьму. Но, спустя год, на свой день рождения, Антипа устроил огромный пир и сильно напился. Тогда, обиженная на Иоанна Иродиада - любовница Антипы, подослала к правителю свою дочь Саломею. Девушка очаровала Ирода своим танцем настолько, что он разрешил ей попросить у него все, что она пожелает. Недолго думая, подошла ее мать и нашептала на ухо, чтобы дочь попросила голову Святого Иоанна на блюде. В этот день Ирод исполнил свое обещание.
По древним церковным канонам, в православный праздник запрещено убираться и работать на огороде. Священнослужители советуют делать все свои мирские дела накануне, а святой день посвятить молитве и добрым делам. Но, если есть крайняя необходимость, строгого запрета на работу нет. Тем более, если праздник выпадает на будний день.