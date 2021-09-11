Что можно и нельзя делать в праздник обретения мощей князя Даниила Московского 12 сентября: Традиции особого дня

В воскресенье, 12 сентября 2021 года в православной церковь чтится память обретения мощей Святого Даниила Московского.
Святой Даниил родился в 13 веке в большом. Он был самым последним из детей у Александра Невского, князя Владимирского, и праведной княгини Вассы. Когда маленькому Даниилу было 2 года, мальчик потерял отца. В 1272 году, будучи 11-летним мальчиком, князь Даниил стал править Москвой и всеми землями, которые к ней прилегали.
В этот период княжество было небольшим и малозаметным. Пока Даниил рос, он укреплял и расширял ее, без принуждения и войн, а мирно и с добром. Это было время волнений. Частые распри между его братьями князьями разных удельных городов были в разгаре. Часто серьезные войны предотвращались из-за князя Даниила и его непрестанного стремления к единству и миру на русской земле.
В 1303 году святой Даниил умер не дожив до 50 лет в 42 года. Перед смертью Святой принял монашество и в своем завещании указал, что хочет быть похоронен на монастырском кладбище. Над его могилой произошло много чудес, даже исцеление людей.
В семнадцатом веке были найдены его чудотворные мощи. После этого события он был прославлен Русской Церковью, установив 12 сентября в качестве дня памяти. С годами святой Даниил стал одним из самых популярных русских святых.
С тех пор 12 сентября вспоминает это событие и глубоко почитается многими христианами.
В этот день традиционно христиане посещают храм. Особенно в 2021 году - когда праздник выпадает на воскресенье. И обязательно читают молитву, в которой просят Святого помочь в достижении целей, в защите от уныния, при разных болезнях. Если не получается сходить в церковь, то можно помолиться дома.