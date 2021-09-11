Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
11.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

12 сентября - Александр Сытник: почему по народным приметам нельзя мыть голову и сушить подушки

6:00:069/11/2021Фото: pixabay.com
0

Праздник приобрел много народных примет, поверий и традиций. Некоторые из них до сих пор неукоснительно соблюдают.

Сушить во дворе подушки с перинами – к ужасным снам

В 1721 году Петр Первый заключил перемирие со шведами. Это событие очень порадовало царя и он решил его отметить интересным способом. Петр перевез в Санкт-Петербург мощи святого Александра Невского из Владимира. Сделал это потому, что считал из оберегом от нападения на русскую землю врагами. Мощи хранили с 1723 по 1724 год в Шлиссельбурге, но затем их перевезли в Троицкий собор Александро-Невской Лавры.

В народе памятное почитание Александра Невского установили праздничным днем и назвали - день Александра Сытника.

Праздник приобрел много народных примет, поверий и традиций. Некоторые из них до сих пор неукоснительно соблюдают.

Что нельзя делать 12 сентября

Запрещено в праздник сплетничать. Если нарушить запрет, то можно навести на себя беду.

В праздник нельзя мыть голову- вымывать все свои знания, что получили недавно.

Совершать новые покупки в этот день не рекомендуется, они все будут неудачными.

Обижаться или ревновать. Ваши негативные 12 сентября эмоции могут повлиять на будущее любимого человека.

Сушить во дворе подушки с перинами – к ужасным снам.

Взять кошку в этот день домой – навлечете на себя несчастье.

Приметы на 12 сентября

12 сентября наступил ясный и теплый - значит следующий год будет богат на урожай.

Если птицы в праздник высоко кружат и не собираются улетать, то вся осенняя пора будет теплой и сухой.

Россиянки избили пришедшего на женский пляж мужчину: видео
19-летний парень похвастался и был расстрелян в прямом эфире
Везли 20 наград: сразу 4 спортсменов трагически погибли в РФ
Мужчина погиб из-за крупного улова на рыбалке
Ей было всего 24: за что в Подмосковье убили Анастасию Огрызкову
Обсуждает вся страна: адвокат по делу Ефремова внезапно умер
Тело на площади в Москве: он оказался сыном артиста России
Загадочная смерть 6 генералов за 10 дней: раскрыты причины
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
"Вернуть Крым": крымские татары резко ответили Зеленскому
Захарова раскрыла истинные планы РФ по Донецку и Луганску
Массовый бунт в Белоруссии: что происходит
Скандал в РФ: что устроили мусульманки на пляже
Что известно об убийстве российского подполковника в Донбассе
Что может стать последним препятствием для «Северного потока-2»
Пропавшего без вести российского актера Герцева нашли погибшим
В арбузе не только польза: кому категорически нельзя его есть
традициипраздникинародные приметыАлександров деньдень Александра Сытника
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Верите в приметы?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

40 отечественных и зарубежных звезд тогда и сейчас
Загадочные места, которые похожи на портал в волшебный мир
Удивительное кладбище старых американских автомобилей, 20 фото
Женщины-ученые, которые изменили мир навсегда (20 фото)

Последние новости

12 сентября - Александр Сытник: почему по народным приметам нельзя мыть голову и сушить подушки
6:00:06 9/11/2021
12 сентября - Александр Сытник: почему по народным приметам нельзя мыть голову и сушить подушки
У кого зарплата 1 млн рублей в месяц, ответил бизнес-омбудсмен: $12 тыс. по меркам Европы не так уж и много
5:51:41 9/11/2021
У кого зарплата 1 млн рублей в месяц, ответил бизнес-омбудсмен: $12 тыс. по меркам Европы не так уж и много
БердскФекалиями затопило трассу Р-256 в Бердске: Власти с полицией будут искать виновника засора. Смотрите видео
5:41:45 9/11/2021
Фекалиями затопило трассу Р-256 в Бердске: Власти с полицией будут искать виновника засора. Смотрите видео
800 тысяч доз испорченной вакцины Astra Zeneka нашли в Британии: Ею отказываются прививаться из-за побочки
5:18:53 9/11/2021
800 тысяч доз испорченной вакцины Astra Zeneka нашли в Британии: Ею отказываются прививаться из-за побочки
Жертвами коронавируса стали сразу 9 пациенток за сутки на 11 сентября в Новосибирской области
5:04:19 9/11/2021
Жертвами коронавируса стали сразу 9 пациенток за сутки на 11 сентября в Новосибирской области
БердскПервый пациент умер от клещевого энцефалита в Новосибирской области в 2021 году: Бердск находится в зоне риска
4:49:38 9/11/2021
Первый пациент умер от клещевого энцефалита в Новосибирской области в 2021 году: Бердск находится в зоне риска
Турция отказалась признать "Спутник Лайт": С прививкой этой вакциной в страну не пустят
4:18:10 9/11/2021
Турция отказалась признать "Спутник Лайт": С прививкой этой вакциной в страну не пустят
Что можно и нельзя делать в праздник обретения мощей князя Даниила Московского 12 сентября: Традиции особого дня
4:00:17 9/11/2021
Что можно и нельзя делать в праздник обретения мощей князя Даниила Московского 12 сентября: Традиции особого дня
Землетрясение сотрясло российский курорт на Черном море
3:56:21 9/11/2021
Землетрясение сотрясло российский курорт на Черном море
За смерть четырех военнослужащих в ДТП получил реальный срок водитель фуры. Смотрите видео
3:46:56 9/11/2021
За смерть четырех военнослужащих в ДТП получил реальный срок водитель фуры. Смотрите видео