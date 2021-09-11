12 сентября - Александр Сытник: почему по народным приметам нельзя мыть голову и сушить подушки

В 1721 году Петр Первый заключил перемирие со шведами. Это событие очень порадовало царя и он решил его отметить интересным способом. Петр перевез в Санкт-Петербург мощи святого Александра Невского из Владимира. Сделал это потому, что считал из оберегом от нападения на русскую землю врагами. Мощи хранили с 1723 по 1724 год в Шлиссельбурге, но затем их перевезли в Троицкий собор Александро-Невской Лавры.
В народе памятное почитание Александра Невского установили праздничным днем и назвали - день Александра Сытника.
Праздник приобрел много народных примет, поверий и традиций. Некоторые из них до сих пор неукоснительно соблюдают.
Что нельзя делать 12 сентября
Запрещено в праздник сплетничать. Если нарушить запрет, то можно навести на себя беду.
В праздник нельзя мыть голову- вымывать все свои знания, что получили недавно.
Совершать новые покупки в этот день не рекомендуется, они все будут неудачными.
Обижаться или ревновать. Ваши негативные 12 сентября эмоции могут повлиять на будущее любимого человека.
Сушить во дворе подушки с перинами – к ужасным снам.
Взять кошку в этот день домой – навлечете на себя несчастье.
Приметы на 12 сентября
12 сентября наступил ясный и теплый - значит следующий год будет богат на урожай.
Если птицы в праздник высоко кружат и не собираются улетать, то вся осенняя пора будет теплой и сухой.