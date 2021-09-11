День Учителя 2021: Дата праздника и история

5 октября 2021 года во всем мире отметят Всемирный день учителя.
С 1965 по 1994 года в России праздник был установлен на первое воскресенье октября. С 1994 года этот день отмечается 5 октября, совпадая со Всемирным праздником, принятым ЮНЕСКО в 1994 году.
В День учителя по всей России поздравляют своих преподавателей в знак признания важности их работы, которую они выполняют для будущего страны. Этот профессиональный праздник имеет большое значение не только для россиян, но и большое уважение к учителям распространяется по всему миру, и День учителя отмечается во многих странах мира.
День учителя в российской культуре отражает такие ценности, как необходимость образования, самоотверженность, присущая лучшим учителям, и признательность студентов и семей по всей стране.
В школах этот праздник отмечают с особой заботой о преподавателях. Дени приносят подарки своим учителям, кто-то дарит от себя, но чаще всего скидываются всем классом и покупают один большой подарок. В то время, пока преподаватели отдыхают, их заменяют ребята из старших классах, проводя уроки у начальной школы.
К хорошему учителю относится тот, кто любит свой предмет и знает, как заинтересовать им своих учеников. Хороший учитель знает гораздо больше школьной программы и постоянно раскрывает перед учениками всю привлекательность выбранной науки. Чтобы помочь детям обнаружить в себе способности и таланты к этому предмету.