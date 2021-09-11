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О чем нужно просить Богоматерь 13 сентября в праздник положения честного Пояса Пресвятой Богородицы?

2:00:149/11/2021Фото: pixabay.com
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В 2011 году святыню привозили в Россию, благодаря ватопедскому настоятелю, который несколько раз посещал Троице-Сергиеву Лавру. К поясу приложились более трех миллионов русских православных людей.

Одна из частей пояса хранится в ватопедском монастыре

13 сентября 2021 года в православном календаре отмечается праздник Положение честного Пояса Пресвятой Богородицы.

Впервые чудесное событие, в котором участвовал священный пояс произошло в константинопольском монастыре в период правления императора Аркадия. До этого пояс, который получил апостол Фома от Богородицы, сразу после Ее Успения, находился у верующих, живших в Иерусалиме.

Когда царствовал император Лев Мудрый, благодаря его молитвам и поясу Богородицы случилось невероятное освобождение от злого духа его жены — императрицы Зои. По легенде — она исцелилась как только, притронулась к поясу. Перед этим императрица в своем видении поняла, что сможет выздороветь, если на нее возложат пояс Пресвятой Девы Марии. Тогда, все стали искать его и нашли в местной церкви, где правящий патриарх положил пояс на больную после чего она выздоровела. В благодарность она украсила его нитями из золота и убрала Пояс обратно в киот.

В 2011 году мощи привозили в Россию, благодаря ватопедскому настоятелю, который несколько раз посещал Троице-Сергиеву Лавру. К поясу приложились около трех миллионов русских православных людей.

Праздник в честь Положения святого Пояса установили в 12-м веке. 14-м веке император Иоанн VI Кантакузин передал пояс Ватопедскому монастырю, который находится на святой Горе Афон. Сегодня пояс разделили на три части, одна из них хранится в том же монастыре, вторая в Триере (Германия), а последняя в грузинском монастыре.

В молитвах на праздник просят, в первую очередь, помочь в исцелении болезней. Богородица помогает вылечить как физические, так и душевные боли у человека. Также с особой силой Дева Мария помогает в вопросах о деторождении. Еще со средних веков сохранилась традиция молиться перед изображением святыни, чтобы облегчить роды.

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