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Что разрешено, а что опасно делать в первое Полнолуние осени 2021: Дата Полнолуния в сентябре

9:00:479/11/2021Фото: pixabay.com
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Традиционно сентябрьское полнолуние давало крестьянам больше времени во время осени для сбора урожая.

Уборочная луна восходит примерно в то же время, когда садится Солнце, и освещает ночное небо в утренние часы

В этом году полная Урожайная Луна сентября взойдет на юго—востоке сразу после захода солнца в понедельник, достигнув своего пика освещенности в 19:54 вечера, 20 сентября. Это случится всего за два дня до равноденствия.

Название Луны - Урожайная, напрямую связано со временем года и периодом сбора урожая. Поэтому смело собирайте в этот день овощи и фрукты на своем огороде.

Уборочная луна восходит примерно в то же время, когда садится Солнце, и освещает ночное небо в утренние часы.

Традиционно это давало крестьянам больше времени во время осени для сбора урожая.

Стоит отметить, что это полнолуние - отличный момент, чтобы избавиться от старого багажа, связанного с образом жизни. Во-первых, полнолуние помогает в этом, усиливая ваше желание исцелиться. Во-вторых, как вершина могущества Луны, это также момент, когда эта сила начинает ослабевать. Точно так же ваши вредные привычки могут ослабевать вместе с ней, пока они не исчезнут. Полнолуние-оптимальное время для очищения вашего пространства, тела и ума. Полная луна, как правило, отмечает большое накопление энергии—светлой и темной. Вот почему можно заметить, что люди иногда ведут себя немного не в духе. Очищая свое пространство и даже свое тело, вы помогаете удалить или отпустить накопившуюся энергию.

В это полнолуние не рекомендуется чрезмерно реагировать на что-то, принимать поспешные решения. Если что-то произошло, а вы сидите в углу и успокаиваетесь, постарайтесь не зацикливаться и не привязываться к каким-либо резким эмоциональным решениям. Дайте полной луне несколько дней, чтобы полностью проявить себя, прежде чем принимать важные решения. Особенно те, которые нельзя забрать обратно

Другие названия Луны в этом месяце подчеркивают, что сентябрь является переходным периодом между летом и осенью:

Осенняя луна (Кри)

Луна падающих листьев (Оджибве)

Листья превращаются в Луну (Анишинаабе)

Луна коричневых листьев (Лакота)

Луна с желтыми листьями (Ассинибойн)

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