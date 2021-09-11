Все побочные эффекты при вакцинации любой прививкой от коронавируса

После иммунизации от коронавируса любой вакциной у человека в первое время могут возникать побочные эффекты. О том, какие они бывают и опасны ли - в нашем материале.
Когда в организм человека попадает вакцина, он знакомится с небольшим количеством вируса, который не опасен, но позволяет начать процесс формирования антител. В таком случае у человека может возникнуть ответная реакция в виде побочных эффектов, кратковременного ухудшения состояния. У вакцинированных чаще всего возникают такие симптомы, как общая слабость, головокружение, повышенная утомляемость, головные боли, озноб, болезненные ощущения в месте, куда вкололи препарат, покраснение, также могут возникнуть внезапные тошнота, рвота, хотя это происходит довольно редко. Редко встречается увеличение лимфоузлов, потеря аппетита. У привитых часто появляется жар, лихорадка, температура тела может повышаться до 40 градусов, но это очень тревожный симптом, который говорит о гиперчувствительности человека к составу вакцины. В таком случае лучше всего вызвать скорую, чтобы избежать опасности для здоровья.
Как правило, температура вырастает до 38-38,5 градусов, но это считается нормой. Таким образом организм отреагировал на вакцину и начал активно формировать иммунитет. Если жар выше 38 градусов, то можно выпить препараты, снижающие температуру, если ниже - то употреблять их не стоит. Как отмечают некоторые специалисты, при температуре лучше обойтись без лекарственных препаратов, за счет чего сформируется более сильный иммунитет. В этот период следует ограничить физическую активность и дать организму отдохнуть от лишних нагрузок.
Обратиться ко врачу следует если побочные эффекты от вакцины, какими бы они не были, сохраняются на протяжении 5-7 дней. Кроме этого, у человека могут возникнуть аллергические реакции, от самых безобидных до крайне тяжелых. К ним относятся анафилактический шок, а также отек Квинке. Для того, чтобы вовремя предотвратить такие побочные реакции, необходимо после вакцинации от коронавируса полчаса оставаться в медицинском учреждении, где может быть оказана помощь. Узнать о том, есть ли у человека риск анафилактического шока, можно посмотрев историю болезней. В детстве всем делали прививки, поэтому, если хотя бы на одну из них была такая реакция, то дается абсолютный медотвод от вакцинации.
Как отмечают специалисты, тяжелые побочные эффекты проявляются крайне редко. В основном, все переносят прививку хорошо, у многих даже не поднимается температура. Вакцинацию не проводят, если человеку нет 18, у него вирусное или инфекционное заболевание, а также обострение хронических. На процедуру можно прийти после выздоровления или наступления ремиссии.