Самые трезвые открытки для пьющих и ЗОЖников во всероссийский день трезвости 11 сентября

Вот так праздник! Печень в шоке —
Удиви её водой.
Ведь День Трезвости приходит,
Будем праздновать с тобой.
Ум остёр, здоровье в норме:
Сохрани такой настрой.
Взгляд уверен, прям, спокоен —
Будь всегда самим собой!
Пьянству бой объявим нынче,
Трезвости сегодня день.
Жизнь без капли алкоголя
Несет массу перемен.
Пусть зеленый змий отступит,
Квасу выпьем мы за то,
Чтоб здоровыми все были,
Жили лет хотя бы сто.
Сегодня скажем «нет» бокалу
И рюмку тоже не нальем.
Мы праздник трезвых отмечаем,
Всех поздравляю с этим днем.
«Зелены змий» пусть отдыхает И крепнет в теле бодрый дух. Нальем сегодня в кружки квасу И за здоровье крикнем «ух».
Источник: fresh-cards.ru, pozdravok.ru