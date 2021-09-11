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Самые трезвые открытки для пьющих и ЗОЖников во всероссийский день трезвости 11 сентября

6:15:469/11/2021Фото: fresh-cards.ru
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День трезвости - праздник, который следует проводить, сохраняя трезвость рассудка, радуясь возможности общения с близкими и стремясь сделать так, чтобы трезвость стала естественным состоянием.

Всероссийский День Трезвости

Вот так праздник! Печень в шоке —
Удиви её водой.
Ведь День Трезвости приходит,
Будем праздновать с тобой.

Ум остёр, здоровье в норме:
Сохрани такой настрой.
Взгляд уверен, прям, спокоен —
Будь всегда самим собой!

Всероссийский День Трезвости

Пьянству бой объявим нынче,
Трезвости сегодня день.
Жизнь без капли алкоголя
Несет массу перемен.

Пусть зеленый змий отступит,
Квасу выпьем мы за то,
Чтоб здоровыми все были,
Жили лет хотя бы сто.

Всероссийский День Трезвости

Сегодня скажем «нет» бокалу
И рюмку тоже не нальем.
Мы праздник трезвых отмечаем,
Всех поздравляю с этим днем.

«Зелены змий» пусть отдыхает И крепнет в теле бодрый дух. Нальем сегодня в кружки квасу И за здоровье крикнем «ух».

Источник: fresh-cards.ru, pozdravok.ru

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