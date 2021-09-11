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Что можно и нельзя делать по лунному календарю с волосами в сентябре 2021 года: Растущая и убывающая луна

8:00:589/11/2021Фото: pixabay.com
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Астрологи приводят пример, что одна из основных причин почему люди быстро лысеют состоит в том, что первая стрижка ребенка производилась при убывающей Луне.

Астрологи не советуют подстригать волосы в новолуние

В астрологических терминах фазы луны начинаются с новолуния и заканчиваются полнолунием—это означает, что конец лунного цикла-это время, когда семена целей, которые вы посеяли (бессознательно или нет), начинают цвести. Это почти так, как если бы Вселенная велела нам остановиться или, по крайней мере, замедлиться на несколько дней, чтобы узнать больше о пути, по которому мы идем, и при необходимости скорректировать курс.

С уходом за собой аналогично. Когда вы посещаете салон красоты в полнолуние - это может повлиять на ваше состояние волос, кожи и даже на судьбу, которую можно встретит сразу после салона.
Поэтому необходимо обращать внимание на лунный календарь ухода за собой.
Считается, что волосы - источник космической силы. Все происходящее с ними может изменить не только внешний вид человека, но и его жизнь.
Большинство людей верят в приметы, которые говорят, что если делать стрижку в фазе роста луны, то рост волос ускорится, а если стричься при убывающей луне, то рост волос замедлится.
Астрологи не советуют подстригать волосы в новолуние, поскольку в этот период такое действие может укоротить жизнь человека. В подтверждение своих слов они приводят пример, что одна из основных причин почему люди быстро лысеют состоит в том, что первая стрижка ребенка производилась при убывающей Луне.

Самые благоприятные дни для похода в парикмахерскую — 4, 5, 10, 14, 17, 25, 27, 28.
Самые неблагоприятные дни для стрижки волос — 1, 2, 7, 22, 23, 30.

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