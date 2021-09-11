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Замдиректора начальной школы арестовали по обвинение в изнасиловании девочки: она подстрекала надругаться над ребенком

2:38:589/11/2021Фото: dailymail.co.uk
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Ей предъявлено обвинение в пособничестве изнасилованию девочки младше 13 лет. Ей предъявлено обвинение вместе с 53-летним Дэвидом Моррисом, обвиняемым в изнасиловании.

Джули Моррис
44-летняя Джули Моррис из Хиндли, штат Уиган, была обвинена в пособничестве изнасилованию девочки младше 13 лет и подстрекательстве к сексуальным отношениям с ребенком

Вчера стало известно, что заместителю директора начальной школы было предъявлено обвинение в содействии изнасилованию девочки младше 13 лет, пишет dailymail.co.uk.

44-летняя Джули Моррис, проработавшая в начальной школе Центральной англиканской церкви Святого Георгия около десяти лет, была заключена под стражу, когда предстала перед судом в понедельник.

Ей предъявлено обвинение в пособничестве изнасилованию девочки младше 13 лет и подстрекательстве к сексуальным отношениям с ребенком младше 13 лет.

Моррис, который преподает математику и религиозное образование в школе в Тилдесли, недалеко от Уигана, был отстранен от должности Советом Уигана.

Полиция подтвердила, что Моррис из Хиндли, недалеко от Уигана, был обвинен вместе с 52-летним Дэвидом Моррисом из Экклстона, недалеко от Сент-Хеленс, на Мерсисайде, который обвиняется в изнасиловании ребенка-жертвы.

Ему инкриминировали три пункта обвинения в изнасиловании девочки младше 13 лет и склонении девочки младше 13 лет к сексуальной активности.

Источники сообщили Mail, что Дэвид Моррис не является мужем Джули Моррис и пара не состоит в родственниках. Предполагаемая жертва не является ученицей, и представитель полиции Мерсисайда заявил, что правонарушения «не связаны» с работой Джули Моррис.

Однако родители детей из школы на 340 учеников вчера рассказали о своем шоке, узнав, что ей было предъявлено обвинение в столь тяжких преступлениях.

Один, заплакав, сказал: «Все это очень огорчает. Я не хочу комментировать чью-либо личную жизнь, все, что я скажу, это то, что школа была отличной для моих детей. Это прекрасная школа, и замечательные учителя ».

Другой родитель сказал: «Летом до нас доходили слухи, а потом нам сказали, что ей предъявили обвинение. В школе она казалась милой. Это шок ''. Родители были проинформированы об обвинениях в письме от директора школы Марка Грогана.

Он сказал, что эти обвинения «огорчают» и «станут шоком для всех в школьном сообществе».

Он добавил: «Важно подчеркнуть, что обвинения в предполагаемых преступлениях не связаны с нашей школой».

Представитель полиции Мерсисайда сказал: «Мы можем подтвердить, что двум людям были предъявлены обвинения в преступлениях на сексуальной почве в отношении детей, которые якобы имели место в Экклстоне.

«Дэвиду Моррису предъявлено обвинение по трем пунктам обвинения в изнасиловании девочки младше 13 лет, а также побуждении и подстрекательстве девочки младше 13 лет к сексуальной активности.

«Джули Моррис обвиняется в пособничестве изнасилованию девочки младше 13 лет и подстрекательстве к сексуальным отношениям с ребенком младше 13 лет. Джули Моррис работает в секторе образования в Уигане.

«Мы тесно сотрудничаем с полицией Большого Манчестера и Советом Уигана, чтобы обеспечить принятие адекватных мер безопасности. Преступления, в которых ей были предъявлены обвинения, не связаны с ее работой в Уигане ».

Оба обвиняемых были заключены под стражу магистратами Ливерпуля в понедельник и должны предстать перед судьей Королевского суда Ливерпуля 4 октября.

Согласно ее странице на Linkedin, Джули Моррис имеет степень психолога в Ланкастерском университете, а также квалификацию учителя математики в Университете Эдж-Хилл в Ормскирке, также в Ланкашире.

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