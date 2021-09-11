Замдиректора начальной школы арестовали по обвинение в изнасиловании девочки: она подстрекала надругаться над ребенком

Вчера стало известно, что заместителю директора начальной школы было предъявлено обвинение в содействии изнасилованию девочки младше 13 лет, пишет dailymail.co.uk.
44-летняя Джули Моррис, проработавшая в начальной школе Центральной англиканской церкви Святого Георгия около десяти лет, была заключена под стражу, когда предстала перед судом в понедельник.
Ей предъявлено обвинение в пособничестве изнасилованию девочки младше 13 лет и подстрекательстве к сексуальным отношениям с ребенком младше 13 лет.
Моррис, который преподает математику и религиозное образование в школе в Тилдесли, недалеко от Уигана, был отстранен от должности Советом Уигана.
Полиция подтвердила, что Моррис из Хиндли, недалеко от Уигана, был обвинен вместе с 52-летним Дэвидом Моррисом из Экклстона, недалеко от Сент-Хеленс, на Мерсисайде, который обвиняется в изнасиловании ребенка-жертвы.
Ему инкриминировали три пункта обвинения в изнасиловании девочки младше 13 лет и склонении девочки младше 13 лет к сексуальной активности.
Источники сообщили Mail, что Дэвид Моррис не является мужем Джули Моррис и пара не состоит в родственниках. Предполагаемая жертва не является ученицей, и представитель полиции Мерсисайда заявил, что правонарушения «не связаны» с работой Джули Моррис.
Однако родители детей из школы на 340 учеников вчера рассказали о своем шоке, узнав, что ей было предъявлено обвинение в столь тяжких преступлениях.
Один, заплакав, сказал: «Все это очень огорчает. Я не хочу комментировать чью-либо личную жизнь, все, что я скажу, это то, что школа была отличной для моих детей. Это прекрасная школа, и замечательные учителя ».
Другой родитель сказал: «Летом до нас доходили слухи, а потом нам сказали, что ей предъявили обвинение. В школе она казалась милой. Это шок ''. Родители были проинформированы об обвинениях в письме от директора школы Марка Грогана.
Он сказал, что эти обвинения «огорчают» и «станут шоком для всех в школьном сообществе».
Он добавил: «Важно подчеркнуть, что обвинения в предполагаемых преступлениях не связаны с нашей школой».
Представитель полиции Мерсисайда сказал: «Мы можем подтвердить, что двум людям были предъявлены обвинения в преступлениях на сексуальной почве в отношении детей, которые якобы имели место в Экклстоне.
«Дэвиду Моррису предъявлено обвинение по трем пунктам обвинения в изнасиловании девочки младше 13 лет, а также побуждении и подстрекательстве девочки младше 13 лет к сексуальной активности.
«Джули Моррис обвиняется в пособничестве изнасилованию девочки младше 13 лет и подстрекательстве к сексуальным отношениям с ребенком младше 13 лет. Джули Моррис работает в секторе образования в Уигане.
«Мы тесно сотрудничаем с полицией Большого Манчестера и Советом Уигана, чтобы обеспечить принятие адекватных мер безопасности. Преступления, в которых ей были предъявлены обвинения, не связаны с ее работой в Уигане ».
Оба обвиняемых были заключены под стражу магистратами Ливерпуля в понедельник и должны предстать перед судьей Королевского суда Ливерпуля 4 октября.
Согласно ее странице на Linkedin, Джули Моррис имеет степень психолога в Ланкастерском университете, а также квалификацию учителя математики в Университете Эдж-Хилл в Ормскирке, также в Ланкашире.