С днем граненого стакана классные открытки для каждого 11 сентября

В День гранёного стакана
Ему нужно пожелать,
Средь посуды, постоянно,
В первых лишь рядах стоять!
Стенок правильные грани
Пусть не бьются никогда,
И находится в стакане
Только чистая вода!
***
День граненого стакана,
Как его нам не отметить,
Ведь его в России знают
Все — и взрослые, и дети.
Ароматнее и слаще
Для нас чай в стакане,
Добавляют градус водке
Все 16 граней.
Скоро станет раритетом
Наш стакан граненый,
Ты в честь праздника его
Наливай по полной.
В День граненого стакана Будет вам все сыто-пьяно. Со времен царя-Панька Эта вещь нужна всегда. И в столовых общепита Было нам всегда налито: Газировка и кефир, Лимонад, коньяк, чифир. Всех вас с праздником, друзья, Без него никак нельзя!
***
Мы празднуем сегодня день стакана,
И весело, душевно вместе пьем.
Пусть не покажется наш праздник странным,
Мы радуемся жизни и поём.
Стакан граненый — атрибут привычный.
Подходит он для жидкости любой.
И молоко в нем смотрится отлично,
И водка льется на троих рекой.
Желаем, чтобы не на дне стакана
Однажды жизнь привиделась у вас.
И чтоб не поздно, ну а лучше — рано,
Настал ваш звездный и счастливый час.
Источник: fresh-cards.ru, pozdravok.ru