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11.09
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С днем граненого стакана классные открытки для каждого 11 сентября

7:45:399/11/2021Фото: fresh-cards.ru
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Граненый стакан прочно вошел в историю советского быта. Для кого-то и вовсе стал символом той эпохи.

День граненого стакана

В День гранёного стакана
Ему нужно пожелать,
Средь посуды, постоянно,
В первых лишь рядах стоять!

Стенок правильные грани
Пусть не бьются никогда,
И находится в стакане
Только чистая вода!

***

День граненого стакана,
Как его нам не отметить,
Ведь его в России знают
Все — и взрослые, и дети.

Ароматнее и слаще
Для нас чай в стакане,
Добавляют градус водке
Все 16 граней.

Скоро станет раритетом
Наш стакан граненый,
Ты в честь праздника его
Наливай по полной.

День граненого стакана

В День граненого стакана Будет вам все сыто-пьяно. Со времен царя-Панька Эта вещь нужна всегда. И в столовых общепита Было нам всегда налито: Газировка и кефир, Лимонад, коньяк, чифир. Всех вас с праздником, друзья, Без него никак нельзя!

***

Мы празднуем сегодня день стакана,
И весело, душевно вместе пьем.
Пусть не покажется наш праздник странным,
Мы радуемся жизни и поём.

Стакан граненый — атрибут привычный.
Подходит он для жидкости любой.
И молоко в нем смотрится отлично,
И водка льется на троих рекой.

Желаем, чтобы не на дне стакана
Однажды жизнь привиделась у вас.
И чтоб не поздно, ну а лучше — рано,
Настал ваш звездный и счастливый час.

Источник: fresh-cards.ru, pozdravok.ru

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