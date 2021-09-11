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Небесной красоты открытки в день Перенесения мощей благоверного великого князя Александра Невского 12 сентября

11:15:029/11/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Мощи святого благоверного князя Александра Невского возвращены в лаврский Троицкий собор в 1989 году.

Перенесение мощей благоверного великого князя Александра Невского

День князя Александра Невского,
В памяти храним мы, по сей миг,
И отпечаток его характера резкого,
Каждого в истории постиг!
Непобедимый, талантливый, мудрый и сильный,
Вытянул Русь из вязкой трясины,
Не дал иноземцам страну захватить,
Сегодня его день, мы будем его чтить!

Перенесение мощей благоверного великого князя Александра Невского

Мудрый полководец, сильный дипломат,
Победу одержал много лет назад,
Славен был победой не одной,
Это в истории читаем мы с тобой!
Александр Невский! Воевода и политик!
Стратег, военных дел аналитик!
Память ему сегодня мы отдаем!
Историей и памятью тех лет сегодня мы живем!

Перенесение мощей благоверного великого князя Александра Невского

Он народ не бросил, страну он не предал,
До победы он сражался, до победы воевал,
Александра Невского мы сегодня чтим,
В память о нем минуту помолчим!
В беде и испытаниях народу помогал,
Родину свою от врагов уберегал,
Александр Невский – гордость нашей страны!
Всего себя отдал, чтоб не было войны!

Источник: pozdravik.ru

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