Мощные и взрывные открытки в день танкиста 12 сентября

Танки грязи не боятся —
Всем давно известный факт.
Танка стоит опасаться —
Это знает каждый враг!
От российского танкиста
Нужно сразу удирать!
Всем известно, что он быстро
Может кое-что надрать!
С Днем танкиста поздравляю
Всех, кто с танками на «ты».
Долгих лет я вам желаю,
Пусть все сбудутся мечты!
Ты танкист, а это значит,
Что пойдешь ты напролом!
Пожелать хочу удачи
И успешным быть во всем,
Духа только боевого,
Сил, здоровья и любви,
И конечно, счастья много,
Так, как хочется, живи!
Говорят, что в танке глухо,
Только я не верю слухам,
Знаю — лучше нет танкистов,
Всех таких душою чистых,
Смелых, бравых и отважных,
День у них сегодня важный.
Служит кто, иль на гражданке —
Поздравляю всех, кто в танке!
Источник: pozdravok.ru