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Если у человека более семи часов свободного времени в день: то он несчастен и всем недоволен - почему? Ведь мы все об этом мечтаем

9:39:189/11/2021Фото: pxhere.com
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Улучшение самочувствия стабилизируется через два часа свободного времени и ухудшается через пять. Но счастье снова возрастает, если те, у кого есть семь часов свободного времени, остаются продуктивными.

радио, цветор, чай, плюшки
Выяснилось, что с увеличением свободного времени растет и чувство благополучия у этого человека - но только до определенного предела

Мы все хотели бы иметь немного больше свободного времени в день, но, как выясняется, слишком много свободного времени на самом деле не очень хорошо, пишет dailymail.co.uk.

Это потому, что, согласно новому исследованию, люди менее счастливы и удовлетворены, если у них есть более семи часов свободного времени каждый день.

Выяснилось, что с увеличением свободного времени растет и чувство благополучия у этого человека - но только до определенного предела.

Исследования Американской психологической ассоциации показали, что после двух часов свободного времени улучшение самочувствия стабилизировалось, а к пяти начало снижаться.

Марисса Шариф, доцент кафедры маркетинга в The Wharton School и ведущий автор исследования, сказала: «Люди часто жалуются на то, что они слишком заняты, и выражают желание больше времени. Но действительно ли больше времени связано с большим счастьем?

«Мы обнаружили, что недостаток свободных часов в день приводит к большему стрессу и снижению субъективного благополучия.

«Однако, если слишком мало времени - это плохо, иметь больше времени не всегда лучше».

В ходе исследования исследователи проанализировали данные 21 736 американцев, принявших участие в американском опросе об использовании времени в период с 2012 по 2013 годы.

Они подробно рассказали о том, что они делали в течение 24-часового периода, включая время суток и продолжительность каждого вида деятельности, и сообщили о своем чувстве благополучия.

Это показало, что он начал выравниваться через два часа и упал через пять часов.

Затем исследователи провели два онлайн-эксперимента с более чем 6000 человек.

КАК (НЕ) ПЛАНИРОВАТЬ СВОЕ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Исследователи из Университета штата Огайо также рассмотрели, как с удовольствием проводить свободное время для исследования в 2018 году. Они посоветовали людям:

Планируйте более приблизительное время - досуг делает их менее увлекательными, потому что строгие сроки начала и конца мешают их свободному характеру.

Избегайте резких остановок. Не планируйте что-нибудь сразу после досуга - даже если это еще одно приятное мероприятие.

Сосредоточьтесь на настоящем - даже когда нет цейтнота, простое знание о предстоящих делах может уменьшить ваше удовольствие от того, что вы делаете сейчас.

Им было случайным образом назначено либо 15 минут свободного времени в день, либо три с половиной часа, либо семь часов, и их попросили записать уровень их удовольствия, счастья и удовлетворения. Средняя группа имела самое высокое общее самочувствие.

Во втором эксперименте исследователи изучили потенциальную роль производительности.

Участников просили представить, что у них есть умеренное (3,5 часа) или большое (7 часов) количество свободного времени в день, но также просили представить, что они проводят это время либо в продуктивном (например, тренировка, хобби или бег), либо в непродуктивном. деятельность (например, просмотр телевизора или использование компьютера).

Исследователи обнаружили, что люди, у которых больше свободного времени, сообщают о более низком уровне самочувствия, когда занимаются непродуктивной деятельностью.

Однако, занимаясь производительной деятельностью, те, у кого больше свободного времени, чувствовали себя так же, как и те, у кого свободное время было умеренным.

«Хотя наше расследование было сосредоточено на взаимосвязи между количеством свободного времени и субъективным благополучием, наше дополнительное исследование того, как люди проводят свое свободное время, оказалось показательным», - сказал Шариф.

«Наши результаты показывают, что оставление целых дней, свободных для заполнения по своему усмотрению, может оставить человека столь же недовольным.

Вместо этого люди должны стремиться к тому, чтобы у них было умеренное количество свободного времени, чтобы проводить их так, как они хотят.

«В тех случаях, когда люди действительно сталкиваются с чрезмерным количеством свободного времени, например, выходят на пенсию или увольняются с работы, наши результаты показывают, что эти люди выиграют от того, чтобы целенаправленно тратить свое новоприобретенное время».

Исследование опубликовано в Журнале личности и социальной психологии.

ЧТО ТАКОЕ ВЫГОРАНИЕ?

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) описывает выгорание как «хронический стресс на рабочем месте, с которым не удалось справиться» вместе с тремя определяющими симптомами:

чувство истощения или истощения энергии;
увеличенная ментальная дистанцированность от работы или чувство негативизма или цинизма в отношении работы; а также
снижение профессиональной эффективности

В списке в каталоге ВОЗ (МКБ-11) отмечается, что «выгорание относится конкретно к явлениям в профессиональном контексте и не должно применяться для описания опыта в других сферах жизни».

По словам авторов, он отличается от других типов расстройства адаптации, расстройств, конкретно связанных со стрессом, тревогой или расстройствами, связанными со страхом, и расстройствами настроения - все они имеют свою собственную классификацию.

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