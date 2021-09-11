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Черные стервятники-падальщики нападают на ягнят и телят: в США в панике

10:12:409/11/2021Фото: pxhere.com
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Птицы сначала выклевывают глаза, а потом пожирают все, кроме шкуры и костей. Раньше получение разрешения за 100 долларов на выбраковку птиц занимало месяцы.

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Нападения черных стервятников на домашний скот участились на Среднем Западе США

Черные стервятники, как правило, падальщики, но все чаще охотятся на ягнят и телят, иногда по мере их рождения.
Птицы сначала выклевывают глаза, а потом пожирают все, кроме шкуры и костей
Раньше получение разрешения за 100 долларов на выбраковку птиц занимало месяцы.
Теперь совхозные бюро массово покупают разрешения на разграбление и быстро распределяют их среди членов, чтобы справиться с угрозой.
Каждое бюро может выдавать до 100 суб-разрешений в год, при этом держателям разрешается «отловить» или убить пять птиц.
Пилотная программа началась в Кентукки и Теннесси, а теперь распространилась на Арканзас, Индиану, Миссури, Миссисипи, Оклахому, Теннесси и Техас.

Нападения черных стервятников на домашний скот участились на Среднем Западе, что побудило сельскохозяйственные советы штатов разрешить фермерам преодолеть бюрократизм и убить птицу, охраняемую государством, пишет dailymail.co.uk.

По не совсем понятным причинам птицы, обычно падальщики, все чаще превращаются в живых животных, разрывая ягнят и телят своими острыми как бритва клювами, иногда даже когда животные рождаются.

Стервятники находятся под защитой Закона 1918 года о перелетных птицах, но угроза настолько серьезна, что Служба рыбного хозяйства и дикой природы США разрешает государственным фермерским бюро оптом покупать специальные разрешения, необходимые для уничтожения существ, а затем быстро передавать их членам .

Раньше получение разрешения на разграбление за 100 долларов занимало месяцы - и оставлял жертву крупного рогатого скота птицам, пока оформляли документы.

По данным Outdoor Life, владельцы ранчо с подтвержденным заражением черным грифом могут получить разрешение всего за несколько дней.

В прошлом месяце Индиана стала последним штатом, который ввел программу выдачи суб-разрешений: Бюро фермеров Индианы уполномочено выдавать до 100 суб-разрешений в год, при этом каждому держателю разрешено «отловить» или убить пять птиц.

«Эта программа имеет решающее значение для борьбы с конфликтом с черным стервятником, который наносит значительный ущерб и опустошение животноводам Индианы», - говорится в заявлении Джо Мура, исполнительного вице-президента Ассоциации мясного скотоводства Индианы.

Фермеры по всему региону говорят, что в последние годы птицы стали более агрессивными.

Джон Хардин, животновод из южной Индианы, рассказал New York Times, что видит одновременно от восьми до десяти птиц на своей ферме, примерно в 20 милях к северу от Луисвилля, штат Кентукки.

По крайней мере, два его теленка были зарезаны птицами.

«Им нравится область пупка, и они доведут ее до кости и прячутся», - сказал он Times.

Исторически черные грифы были обнаружены на юге США, а также в Центральной и Южной Америке. Однако за последние 35 лет они продвинулись дальше на север и восток.

По данным Cornell Chronicle, большое количество этих животных было зарегистрировано на Среднем Западе, а некоторые даже зимуют на севере, например, в Массачусетсе.

Мэриан Уол, докторант кафедры лесного хозяйства и природных ресурсов Purdue, сообщила Times, что количество стервятников только в Индиане увеличилось с нескольких десятилетий назад до примерно 17 000 сейчас.

Неясно, почему зловещие птицы изменили свои схемы миграции, но некоторые эксперты говорят, что изменение климата, ведущее к более мягким зимам, создало более привлекательную среду.

Фермерское бюро Кентукки было первым, кто использовал систему суб-разрешений, начиная с 2015 года.

Фермеры Кентукки теряют из-за стервятников от 300 000 до 500 000 долларов в год в поголовье скота, сообщает Louisville Courier Journal, поскольку погибают сотни коров, ягнят, коз, кур и индеек.

«Птицы сосредотачиваются во время родов - по сути, в самый уязвимый момент», - сказал TImes Грег Слайфер, специалист по животноводству из Indiana Farm Bureau.

«Буквально когда теленок выходит из своей матери, мы получаем черных стервятников, которые атакуют теленка и атакуют мать».

Пилотная программа распространилась на Миссури, Миссисипи, Оклахому, Теннесси, Техас и, по состоянию на июль, Арканзас.

«Последние пять лет я терял телят каждую весну и осень», - сказал Arkansas Democrat-Gazette фермер Мэтт Картер из Бейтсвилля, штат Арканзас.

«Они не боятся тебя. Я скакал их стаями на четырехколесном транспортном средстве, чтобы отпугнуть их, и они не разбегались, пока я не приехал ».

Картер сказал, что видел, как черный стервятник сидел на спине коровы и напал на теленка, когда тот родился.

Нападения стервятников не только смертельны, но и ужасны: птицы часто используют свои острые клювы, чтобы выколоть глаза своей жертве, прежде чем съесть животных живьем, оставив после себя только скелет и шкуру.

Падальщики из черного дерева также нападают на человеческие поселения. В декабре 2020 года жители Мариетты, штат Пенсильвания, столкнулись с массовым нашествием черных стервятников, размах крыльев которых может достигать пяти футов.

Страшные падальщики срывали крыши и мусорные баки, а также засыпали деревья своим пометом.

Жители стучали по кастрюлям и сковородам и кричали птицам, чтобы они отгоняли их - некоторые даже зажигали фейерверки.

Другие вешают таксидермизированных стервятников на свои владения, потому что птицы, кажется, боятся собственных мертвецов.

Более постоянных решений не хватает, поскольку черный стервятник находится под защитой государства и не может быть истреблен без разрешения.

В США незаконно ловить, убивать или содержать черных стервятников без разрешения, а нарушители могут быть приговорены к штрафу в размере до 15000 долларов и тюремному заключению на срок до шести месяцев.

Чучела стервятников эффективны, но дороги и требуют разрешения властей.

Осенью и зимой стервятники предпочитают устраиваться на ночлег группами и их привлекает тепло, излучаемое черными крышами домовладельцев.

Сотни птиц можно было увидеть на одном квартале, загорая на деревьях или клюющих черепицу и рвущих резиновые кровельные материалы.

Страхование домовладельцев обычно не наносит ущерба дикой природе, и жители могут потратить несколько тысяч долларов из своего кармана на ремонт.

Черные стервятники гораздо более агрессивны и разрушительны, чем стервятники-индейки, которые также распространены в этом районе.

Их помет может убивать деревья и растения и переносить такие болезни, как сальмонелла и энцефалит.

Стервятники также изрыгивают ядовитую едкую рвоту в качестве защитного механизма: пара, чей летний дом во Флориде был захвачен черными стервятниками в 2019 году, сказала The Palm Beach Post, что вонь была `` как тысяча гниющих трупов ''.

Также известно, что птицы случайно сбрасывают добычу с высоты 300 футов, повреждая радиомачты и другое имущество и пугая прохожих.

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