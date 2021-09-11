Ваши привычки в социальных сетях ярким образом говорят о ваших отношениях в жизни

Я вышла замуж задолго до появления Facebook.
Когда я присоединилась, я не думала дважды, чтобы связать свой профиль с профилем моего мужа, каждый из нас объявлял другого супругом, но если бы мы этого не сделали, это не имело бы для меня никакого значения. Тогда быть «официальным лицом Facebook» не имело большого значения. У нас был общий дом и фамилия, и у нас было двое детей; насколько более официальными должны быть наши отношения?
Когда мы развелись, у меня был долгий перерыв в Facebook. Я не просто приостановил свою учетную запись или прекратил публиковать сообщения на некоторое время; Я удалил все это. Мысль об изменении статуса моих отношений была слишком ужасной - даже несмотря на то, что я инициировал разрыв, - и созданные мной фотоальбомы, полные счастливых семейных времен, были болезненным напоминанием о том, что подошло к концу. Я не мог этого вынести; не знал, что сказать.
К тому времени, когда я вернулся в пул знакомств и создал новый профиль в Facebook под моим новым (старым) именем, все изменилось. Теперь целые отношения пар часто разыгрываются в социальных сетях, дополненных юбилейными возгласами, милыми хэштегами, кокетливыми сообщениями , игривыми ссорами, даже серьезными ссорами и расставаниями, публикуемыми для всеобщего обозрения их друзьями и подписчиками. И я должен признать, что купился на это.
Когда мой парень, закоренелый ненавистник Facebook, который неохотно ведет учетную запись, не отправил мне запрос о дружбе, как только мы начали встречаться, я тоже отказался отправить ему, что привело к тупику в социальных сетях, который длился год.
Оффлайн мы безумно любили и проводили вместе все свободное время; в сети мы даже не были друзьями. Для нас это было постоянной болевой точкой. Даже после того, как он наконец подружился со мной, а затем пошел еще дальше, объявив нас «в отношениях», эта задержка мучила.
Я давно придерживаюсь теории о том, что чем больше пара рассказывает о своих отношениях в социальных сетях, тем несчастнее они должны быть в реальной жизни.
Но так ли это на самом деле?
Может быть, мне просто обидно, потому что мой парень никогда не публиковал обновления статуса о том, какая я замечательная, или не делился одной из моих историй, или не делал меня своей «Woman Crush Environment» в Instagram. (Хотя я почти уверен, что он никогда не слышал о Woman Crush Wednesday - и у него даже нет аккаунта в Instagram.)
Но если он это сделает, будет ли это иметь значение? Можете ли вы на самом деле есть идея , что отношения пару находится как за закрытыми дверями, только с прокруткой публичных постов на их социальные каналы СМИ?
Обоюдоострый меч социальных сетей и отношенийИсследование, опубликованное в Журнале киберпсихологии, поведения и социальных сетей, пришло к выводу, что люди, которые регулярно используют Facebook (более одного раза в день), с большей вероятностью будут иметь конфликты, связанные с социальными сетями, со своими партнерами. Причем конфликты эти были серьезными - их коррелировали с неверностью, разрывом отношений и даже разводом.
Рассел Клейтон, ведущий автор исследования и докторант Университета Миссури в то время, сказал, что чем чаще люди используют Facebook , тем больше у них шансов отслеживать активность своего партнера в социальных сетях. Это «может вызвать чувство ревности», - объяснил Клейтон, а также увеличивает вероятность контакта со старым пламенем в социальных сетях, «что может привести к эмоциональному и физическому обману».
Другое исследование, однако, показало, что если вы сделаете фотографию своего профиля, на которой изображены вы и ваш партнер, или поделитесь последними приятными вещами, которые он для вас сделал, это может улучшить ваши отношения.
Исследование, опубликованное в журнале Social Psychological and Personality Science , показало, что публикация положительных отзывов о своем партнере в социальных сетях на самом деле полезна. «Это показывает, что вы не игнорируете своего партнера в Facebook - вы включаете его», - говорит тренер по свиданиям Кристи Хартман , доктор философии.
Но ждать. Еще одно исследование, проведенное учеными из колледжа Олбрайт , показало, что, хотя пары, которые были счастливы в своих отношениях, с большей вероятностью делились любовными фотографиями и обновлениями статуса в социальных сетях, оно также заставляло их больше полагаться на свои отношения с другими людьми. питают их чувство собственного достоинства.
Авторы исследования назвали это «самооценкой, зависящей от отношений» и обнаружили, что люди с более невротическими личностями (например, люди, любящие людей и созависимые) с большей вероятностью хвастались своим партнером в социальных сетях - и внимательно следили за ним. онлайн-активность их партнера.
Как поддерживать здоровые отношения с социальными сетямиСуть? Социальные сети действительно могут отражать, насколько счастливы пары в их отношениях, но они также могут влиять на то, насколько они счастливы - и в этом есть множество подводных камней. Социальные сети могут быть опасными, особенно для пар на ранних этапах отношений.
Исследование Университета Миссури, которое коррелировало частое использование Facebook с более высокими случаями измены и разрыва отношений, показало, что это верно только для пар, которые были вместе три года или меньше. Другими словами, если вы прожили вместе несколько лет, ваши отношения с меньшей вероятностью будут испорчены из-за публикации - или отказа - из-за того, что вы публикуете что-то о своем партнере в ленте Facebook.
Эксперт по взаимоотношениям доктор Венди Уолш предлагает не делать ваши отношения «официальными» в Facebook, пока вы действительно не преданы друг другу и не поговорите об этом. Это означает, что нельзя делиться фотографиями вас двоих или публиковать сообщения друг о друге до тех пор, пока вы официально не станете парой в реальной жизни.
«Когда отношения находятся на стадии хрупкого свидания, очень важно сохранять конфиденциальность. Для роста близости необходима конфиденциальность », - объясняет она.
Еще один способ избежать неприятностей в сети - оставить бывших в покое. Отписывайтесь от них, удаляйте их из друзей или блокируйте - все, что вам нужно сделать, чтобы не рисковать взаимодействовать с ними, вместо того, чтобы сосредоточить свое внимание там, где оно должно быть: на вашем текущем партнере.
Дружба с бывшим никогда не должна быть так важна, как забота о ваших отношениях и их защита. Если вы обнаружите, что бездумно следите за профилями своих бывших , спросите себя, почему - и отойдите от экрана.
Сосредоточьтесь на своем партнере, будь то написание приятного поста о том, как много он для вас значит, или, что еще лучше, расскажите ему лично. Потому что независимо от того, какую историю ваши отношения рассказывают в социальных сетях, вы знаете правду - и именно вам приходится с этим смириться.