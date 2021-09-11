Неожиданное изменения у вакцинированных людей против коронавируса выявили ученые

Группа исследователей из Университета Южной Калифорнии обнаружила доказательства, свидетельствующие о том, что люди, которые были вакцинированы против COVID-19, впоследствии испытывали меньше стресса и видели, как это привело к улучшению своего психического здоровья. Команда написала документ с описанием их годичного исследования и того, что они узнали из него, и разместила его на сайте PLOS ONE с открытым доступом, пишет medicalxpress.com.
Исследователи принимали участие в исследовании Understanding America Study - долгосрочном проекте, учрежденном в USC для отслеживания воздействия пандемии в США на психическое здоровье. Первоначальная часть проекта включала рассылку более 8000 опросов людям по всей стране с вопросами, направленными на определение того, как пандемия влияет на психическое здоровье людей в целом. Данные опросов показали, что большинство опрошенных людей испытали определенную степень беспокойства и депрессии в результате пандемии. Команда продолжала рассылать опросы одним и тем же людям каждые две недели, чтобы измерить изменения в психическом здоровье по мере продолжения пандемии. В этом последнем опросе респондентов спрашивали о влиянии на их психическое здоровье после вакцинации от COVID-19.
Исследователи обнаружили, что респонденты в исследовании испытали на 15% снижение вероятности ощущения сильной депрессии после вакцинации и на 4% снижение вероятности ощущения легкой депрессии. Исследователи также подсчитали, что, основываясь на их данных, вероятно, что 1 миллион человек почувствовали уменьшение психических расстройств после вакцинации.
Исследователи также предполагают, что их данные показывают, что вакцинация против COVID-19 не только защищает людей от инфекции, но и значительно снижает страх и тревогу, которые люди испытывают по поводу вероятности заражения. Они также предполагают, что история может быть более важной, отмечая, что они не спрашивали респондентов о снижении стресса при тревоге из-за вакцинации близких. Они также отмечают, что проект в целом все еще продолжается - будут разосланы дополнительные опросы, чтобы определить, что люди чувствуют в отношении перспективы заражения различными вариантами и как они могут себя чувствовать после вакцинации.