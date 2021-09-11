Действительно ли больше свободного времени сделает вас счастливее?

Согласно новому исследованию, многие люди считают, что их список дел перегружен, но есть и такая вещь, как слишком много свободного времени.
В серии исследований исследователи обнаружили, что наличие слишком малого или слишком большого количества свободного времени, похоже, истощает чувство благополучия у людей.
По словам авторов исследования, неудивительно, что постоянная нехватка времени и возникающий стресс могут сказаться на самочувствии. Многие исследования подтверждают это.
По словам ведущего исследователя Мариссы Шариф, доцента кафедры маркетинга Университета Пенсильвании в Филадельфии, новые результаты подчеркивают другой конец спектра, пишет medicalxpress.com.
Ее команда обнаружила, что чрезмерное количество свободного времени может ухудшить самочувствие, потому что люди считают, что они не работают.
«Продуктивный» означает больше, чем просто быть занятым, сказал Шариф. Она отметила, что занятость стала чем-то вроде «символа статуса» в современном обществе - знаком того, что человек важен.
Ощущение продуктивности - другое дело: оно связано с нашим чувством цели в жизни. И этого может не хватать, сказал Шариф, когда у людей слишком много свободного времени .
Новое исследование, опубликованное 9 сентября в Journal of Personality and Social Psychology , включало несколько наборов данных.
Во-первых, исследователи использовали два национальных опроса, в которых американцев спрашивали об их использовании времени и субъективном благополучии.
В одном из более чем 13 600 работающих взрослых люди с наименьшим количеством свободного времени - около часа в день - склонны давать более низкие оценки своей удовлетворенности жизнью.
Второй опрос показал то же самое, но также показал, что обилие свободного времени не лучше.
В этом опросе участвовало более 21 700 американцев, работающих и неработающих. В то время как нехватка свободного времени была связана с ухудшением самочувствия, преимущества дополнительного времени, казалось, стабилизировались на двух часах в день: наличие большего количества свободного времени не делало людей счастливее.
И самочувствие начало падать, когда у людей было больше пяти часов свободного времени.
Что именно делает время «бесплатным»? Здесь это было определено как время, потраченное на то, что вы хотите, а не на обязательные занятия, такие как работа, работа по дому или посещения стоматолога.
Конечно, у людей может быть мало или много свободного времени по разным причинам. Команда Шарифа обнаружила, что меньшее благополучие среди людей с большим количеством свободного времени не объясняется безработицей или выходом на пенсию, а также тем, что они не женаты или бездетны.
Но есть еще вопрос, как люди проводят свое свободное время. Поэтому команда Шарифа хотела посмотреть, отличается ли свободное время, проведенное продуктивно, от безделья.
Исследователи провели эксперимент, в котором участники представляли, что у них есть умеренное количество свободного времени каждый день (3,5 часа) или много (7 часов). Они также предполагали проводить это время либо продуктивно (например, хобби, упражнения или игры с детьми), либо непродуктивно (например, смотреть телевизор).
В целом участники чувствовали, что их самочувствие резко упало бы, если бы у них было много свободного времени, но только если бы это было непродуктивное время.
Однако, по словам Джеймса Мэддукса, исследователя, не принимавшего участия в исследовании, такое смоделированное упражнение сложно воплотить в жизнь.
Это потому, что прошлые исследования показали суровую правду: люди плохо умеют предсказывать, что сделает их счастливыми, - объяснил Мэддакс, старший научный сотрудник Центра улучшения благополучия Университета Джорджа Мейсона в Фэрфаксе, штат Вирджиния.
Тем не менее, по словам Мэддукса, есть смысл в том, что продуктивное свободное время будет отличаться от времени без направления.
Он указал на исследования концепции «потока», когда люди полностью вовлечены в то, что они делают, что сродни пребыванию «в зоне». Эти исследования показали, что люди, как правило, были в лучшем настроении на работе, когда они были поглощены выполняемой задачей, по сравнению с их более бесцельными выходными, сказал Мэддукс.
Конечно, люди разные. По его словам, некоторые люди преуспевают на работе и не променяют ее на дополнительное свободное время. Другим людям, возможно, придется подумать о том, могут ли они меньше работать - и, возможно, зарабатывать меньше денег, - но при этом иметь больше времени для себя и своей семьи.
Нет и универсального определения понятия «продуктивность», - сказал Мэддукс. Некоторым чтение хорошей книги может показаться праздным, в то время как другие ценят умственную стимуляцию.
Результаты не могут дать рецепта того, сколько свободного времени должно быть у каждого.
«Но, - сказал Мэддакс, - если исследование заставляет людей остановиться и подумать, что они делают со своим временем и почему они это делают, тогда оно сделало свое дело».