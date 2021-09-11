Удивительное открытие: воздействие дорожного шума связано с повышенным риском деменции

Воздействие шума от движения на автомобильных и железных дорогах в течение длительного периода связано с более высоким риском развития деменции, особенно болезни Альцгеймера, предполагает исследование из Дании, опубликованное сегодня в BMJ .
По оценкам исследователей, 1216 из 8475 случаев деменции, зарегистрированных в Дании в 2017 году, могут быть связаны с воздействием шума, что свидетельствует о большом потенциале профилактики деменции за счет снижения уровня шума, связанного с дорожным движением, пишет medicalxpress.com.
Ожидается, что к 2050 году во всем мире число людей с деменцией превысит 130 миллионов, что приведет к дорогостоящему и нарастающему глобальному кризису в области здравоохранения . Помимо хорошо установленных факторов риска , таких как сердечно-сосудистые заболевания и нездоровый образ жизни, воздействие окружающей среды также может играть роль в развитии деменции.
Транспортный шум считается вторым после загрязнения воздуха фактором экологического риска для здоровья населения в Европе, и примерно пятая часть населения Европы подвергается воздействию транспортного шума, превышающего рекомендуемый уровень 55 дБ (децибел).
Исследования неизменно связывают транспортный шум с различными заболеваниями и состояниями здоровья, такими как ишемическая болезнь сердца, ожирение и диабет. Тем не менее, исследований по шуму при транспортировке и деменции мало, и их результаты противоречивы.
Чтобы решить эту проблему, исследователи изучили связь между длительным воздействием дорожного движения и шума на железных дорогах в жилых помещениях и риском деменции у двух миллионов взрослых в возрасте старше 60 лет, проживающих в Дании в период с 2004 по 2017 год.
Исследователи оценили шум от дорожного движения и железнодорожного транспорта на наиболее и наименее открытых сторонах (или фасадах) всех жилых адресов в Дании.
Затем они проанализировали национальные регистры здоровья для выявления случаев деменции по всем причинам и различных типов деменции (болезнь Альцгеймера, сосудистая деменция и деменция, связанная с болезнью Паркинсона) в среднем за 8,5 лет.
За исследуемый период они обнаружили 103 500 новых случаев деменции.
После учета потенциально влиятельных факторов, связанных с жителями и их соседями, исследователи обнаружили, что среднее 10-летнее воздействие дорожного движения и железнодорожного шума на наиболее и наименее незащищенных сторонах зданий было связано с более высоким риском развития деменции по любой причине. .
Эти ассоциации показали общую картину более высокого риска с более высоким уровнем шума, но с выравниванием или даже небольшим снижением риска при более высоких уровнях шума.
Дальнейший анализ по типу деменции показал, что как дорожное движение, так и железнодорожный шум были связаны с более высоким риском болезни Альцгеймера - на 27% выше при воздействии шума дорожного движения на 55 дБ и на 24% выше при воздействии железнодорожного шума на 50 дБ. дБ по сравнению с менее чем 40 дБ.
Однако только дорожный шум был связан с повышенным риском сосудистой деменции, а не железнодорожный шум.
Возможные объяснения влияния шума на здоровье включают выброс гормонов стресса и нарушение сна, приводящее к типу ишемической болезни сердца, изменения в иммунной системе и воспаление - все это рассматривается как ранние события в начале деменции и болезни Альцгеймера. болезнь.
Это обсервационное исследование, поэтому невозможно установить причину, и авторы указывают на некоторые ограничения, такие как отсутствие информации о привычках образа жизни, которые могут играть определенную роль в риске развития деменции у человека, а также отсутствие информации о таких факторах, как в качестве звукоизоляции в домах, которая может повлиять на воздействие шума на человека.
Однако сильные стороны исследования заключались в его большом размере, длительном времени наблюдения и высококачественной оценке воздействия шума от двух разных транспортных источников.
Таким образом, авторы делают вывод: «Если эти результаты подтвердятся в будущих исследованиях, они могут иметь большое влияние на оценку бремени болезней и затрат на здравоохранение, связанных с транспортным шумом. Расширение наших знаний о вредном воздействии шума на здоровье имеет важное значение для определения приоритетов и реализации эффективных политик и стратегий общественного здравоохранения, направленных на профилактику заболеваний, включая деменцию, и борьбу с ними ».
Это крупное и всестороннее исследование имеет существенные преимущества, но не дает полной картины возможного вреда для стареющего мозга, связанного с длительным воздействием шума, например, из аэропортов, промышленных предприятий или профессионального воздействия, говорят американские исследователи в связанной редакционной статье. .
Шум также может влиять на риск других хронических заболеваний, таких как высокое кровяное давление, из-за чего шум косвенно способствует риску деменции, добавляют они.
Широко распространенное и значительное воздействие шума во всем мире, серьезность связанных с ним последствий для здоровья и ограниченность средств, доступных людям для самозащиты, решительно подтверждают аргумент ВОЗ о том, что «шумовое загрязнение является не только вредным воздействием на окружающую среду, но и угрозой для здоровья населения. " они пишут.
«Снижение шума с помощью программ транспорта и землепользования или строительных норм и правил должно стать приоритетом общественного здравоохранения» , - заключают они.