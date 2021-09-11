Эти женские имена приносят обладательницам счастье в личной жизни: как назвать дочку

Имя человека всегда имеет сакральный смысл и влияет на его судьбу, характер и всю жизнь. Не зря есть поговорка, что как назовешь корабль, так он и поплывет. С древних времен люди очень скрупулезно выбирали имена.
Поэтому почти нет человека, который был бы равнодушен к своему имени, потому что значение имени и судьба тесно связаны.
Какое женское имя чаще всего помогает своим обладательницам обрести счастье во многих важных для женщин областях жизни, разберемся дальше.
Александра
Имя, производное от мужского, наделяет характер девушки некоторыми мужскими чертами. Раньше этим именем награждали детей слабых, в этом случае сильный характер только помогал преодолевать жизненные трудности. Саша не может не заботиться о своих близких, часто принимая на себя невыносимую ношу и ответственность за проблемы других людей.
Она работает много и упорно, не давая себе времени на полноценный отдых. Судьба преподносит Александре множество испытаний, с которыми девушка, в итоге справляется. И всегда находит правильные решения.
Арина
Обладательница этого красивого имени одарена высокоразвитой интуицией, но, несмотря на это, предпочитает изучить все детали и тщательно продумать, прежде чем принимать решение. Арина очень быстро понимает все происходящее, только слишком медленно действует. Со стороны она может показаться "простой" девушкой, но это далеко не так.
Стремление с детства к независимости и лидерству позволяет Арине стать отличным лидером. Она привыкает добиваться своих целей и рассчитывать только на собственные силы. Эта дама очень дипломатична и никогда не опустится до оскорблений, решит проблему тактично.
Ульяна
Люди с именем Ульяна любящие и домашние. Они любят спокойствие и комфорт. Они художественны и любят качество. Они хорошо работают с другими и любят обсуждать разные вещи. Человек с именем Ульяна, любит музыку, порядок и одежду. Они уверены в себе и также являются хорошими целителями. Они очаровательны, умны, безмятежны, щедры и готовы к сотрудничеству.
Полина
Они честны и надежны с самых ранних лет. Полины приземлены и обладают умом и настойчивостью, необходимыми для выполнения сложных задач. Совсем не склонны к риску, поэтому им иногда надо напоминать, что иногда можно рисковать и не бояться неудачи.
Полины - истинные девочки. Даже когда становятся взрослыми, их простота и нежность очаровывают и, даже, восхищают. Особенно в наше время.