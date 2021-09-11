Ваша кошка любит вас? Эксперт раскрывает, что на самом деле означают эти 12 вариантов поведения вашего котика

Специалист по CAT объяснил, что кошка пытается сказать вам с помощью этих 12 наиболее распространенных типов поведения.
Кошки, как известно, отчуждены, и, проведя с ними больше времени в связи с пандемией Covid, владельцы отчаянно пытаются узнать больше о загадочном поведении своего питомца и о том, как сильно они его любят, пишет express.co.uk.
Специалист по кошачьему поведению Рози Бескоби говорит: «Всегда говорят, что собаки - лучшие друзья человека, но если вы узнаете, что означает поведение вашей кошки, вы можете преодолеть их отчужденность и стать их соучастником в преступлении».
Компания по производству кормов для домашних животных Lily's Kitchen в сотрудничестве с г-жой Бескоби раскрыла 12 основных правил поведения, которые должны знать все любители кошек:
Заставляя вас открыть дверь
Хотя кошки очень талантливы во многих вещах, зрение подводит их, и они не могут быстро приспособиться к разным уровням освещения. Поэтому, когда они проходят через дверцу или окно для кошек, это может сделать их уязвимыми. Более того, если бы у вас был дворецкий, живущий в доме, разве вы не ожидали бы, что они все равно откроют вам дверь?
Сон на всем, что вы читаете
Кошки будут делать все, чтобы привлечь внимание, и это лишь один из многих умных способов, которыми они научились это делать.
Смахивание предметов в сторону
Этому свойственно хищное поведение. Вместо того чтобы ждать, пока мельница для перца сдвинется с места, кошки будут создавать собственные движения в неодушевленных предметах, ударив их. И если они получат реакцию от своего хозяина, что ж, значит, их работа сделана.
Пить воду из стакана
Кошки могут быть привередливы, когда дело доходит до воды, и предпочитают пить не из своей миски, поэтому вместо этого они часто выбирают стакан своего хозяина.
Притвориться, что хотят потереть живот ... потом почесать тебя
Кошки любят демонстрировать свою гибкость с помощью так называемого «социального ролика». Это может означать, что ваша кошка хочет поиграть, но ей точно не нужно тереть животик. Хотя, возможно, они присоединятся к вам на занятии йогой.
Втискиваясь в крошечные пространства
У кошек небольшие пространства создают чувство защищенности, и они любят чувствовать себя в безопасности в собственной укромной норе.
Вставая высоко
Кошки любят быть на высоте, потому что это дает им возможность исследовать свое королевство в мире.
Мяуканье
Кошки обычно не мяукают друг на друга, это просто способ общения, которым они пользуются, чтобы привлечь наше внимание.
Мурлыканье
Обычно это происходит, когда ваша кошка счастлива, но также может происходить, когда она испытывает боль, чтобы успокоить себя.
Замесить
Разминание - это признак того, что вы чувствуете себя в безопасности и расслабляетесь.
Подергивание хвоста при взаимодействии с ними
Это они - вежливо - говорят вам отступить.
Глядя
Прямой, неподвижный зрительный контакт опасен для кошачьего языка тела, так что будьте осторожны! Кот здесь находится в полном хищническом режиме и может в любой момент наброситься на него.