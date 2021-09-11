Последние новости о ковиде: два новых фактора повышают риск заражения коронавирусом этой осенью - новое исследование

Последние новости о COVID: С приближением зимы и разговорами о блокировках в связи с пожарами в октябре, делать все возможное, чтобы снизить риск передачи COVID-19, остается высоким. В исследовании рассматриваются два основных фактора, повышающих риск заражения.
Траектория COVID-19 остается неопределенной, однако некоторые ученые ожидают, что число случаев заболевания значительно возрастет из-за увеличения социального смешения. Имея это в виду, в исследовании были изучены факторы, увеличивающие риск передачи, пишет express.co.uk.
Новое исследование, опубликованное в журнале Buildings and Cities, рассматривало два фактора, которые увеличивают риск передачи Covid.
По словам Корнелла, исследователей архитектуры городского планирования и общественного здравоохранения, длительные поездки на работу и теснота в домах могут быть причинами увеличения риска заражения COVID-19.
Исследования предупреждают, что районы, в которых проживают люди с преимущественно более длительным временем поездки на работу - от 40 минут до часа - с большей вероятностью станут очагами распространения инфекционных заболеваний.
Старший автор Тимур Доган, доцент кафедры архитектуры Колледжа архитектуры и планирования, сказал: «Мы пытаемся определить, как искусственная среда влияет на распространение коронавируса.
«Мы обнаружили, что высокая плотность населения и высокий процент людей, пользующихся общественным транспортом, не связаны с более высоким уровнем заболеваемости COVID-19.
«Перенаселенность домохозяйств и более продолжительное время в пути на работу снижает устойчивость к пандемии отдельных семей, уязвимых с медицинской точки зрения сообществ и городов в целом».
Текущие данные свидетельствуют о том, что Covid распространяется в основном между людьми, которые находятся в тесном контакте друг с другом, обычно в пределах одного метра.
Человек может заразиться при вдыхании аэрозолей или капель, содержащих вирус, или при прямом контакте с глазами, носом или ртом.
Также известно, что вирус распространяется в плохо вентилируемых и / или переполненных помещениях, где люди, как правило, проводят более длительные периоды времени.
Это происходит из-за того, что аэрозоли остаются взвешенными в воздухе или перемещаются на расстояние более одного метра.
Исследование было опубликовано, чтобы предложить руководство по краткосрочным ответам на безопасное восстановление после кризиса COVID-19.
Согласно докладу, показатели переполненности, которые включают количество единиц в здании и количество жителей в комнате, коррелируют с передачей коронавируса.
С другой стороны, плотность проживания в микрорайонах не была связана с ежедневным уровнем заболеваемости COVID-19, поскольку высокая плотность часто влечет за собой другие полезные особенности города, которые благоприятны для устойчивости к пандемии.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что любая ситуация, в которой люди находятся в непосредственной близости друг от друга в течение длительного периода времени, увеличивает риск передачи.
В нем добавлено: «Помещения внутри помещений, особенно с плохой вентиляцией, более опасны, чем на открытом воздухе.
«Три C - полезный способ подумать об этом.
«Они описывают условия, в которых передача вируса COVID-19 распространяется легче, и включают в себя места скопления людей, условия тесного контакта или замкнутые и замкнутые пространства с плохой вентиляцией».