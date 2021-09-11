Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
11.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Последние новости о ковиде: два новых фактора повышают риск заражения коронавирусом этой осенью - новое исследование

8:00:319/11/2021Фото: pxhere.com
0

Человек может заразиться при вдыхании аэрозолей или капель, содержащих вирус, или при прямом контакте с глазами, носом или ртом.

толпа людей
Текущие данные свидетельствуют о том, что Covid распространяется в основном между людьми, которые находятся в тесном контакте друг с другом, обычно в пределах одного метра
Сюжет: Третья волна коронавируса
Жертвами коронавируса стали сразу 9 пациенток за сутки на 11 сентября в Новосибирской области

Жертвами коронавируса стали сразу 9 пациенток за сутки на 11 сентября в Новосибирской областиНеожиданную причину заражения коронавирусом назвала инфекционист МалиновскаяЕщё 709 новости

Последние новости о COVID: С приближением зимы и разговорами о блокировках в связи с пожарами в октябре, делать все возможное, чтобы снизить риск передачи COVID-19, остается высоким. В исследовании рассматриваются два основных фактора, повышающих риск заражения.

Траектория COVID-19 остается неопределенной, однако некоторые ученые ожидают, что число случаев заболевания значительно возрастет из-за увеличения социального смешения. Имея это в виду, в исследовании были изучены факторы, увеличивающие риск передачи, пишет express.co.uk.

Новое исследование, опубликованное в журнале Buildings and Cities, рассматривало два фактора, которые увеличивают риск передачи Covid.

По словам Корнелла, исследователей архитектуры городского планирования и общественного здравоохранения, длительные поездки на работу и теснота в домах могут быть причинами увеличения риска заражения COVID-19.

Исследования предупреждают, что районы, в которых проживают люди с преимущественно более длительным временем поездки на работу - от 40 минут до часа - с большей вероятностью станут очагами распространения инфекционных заболеваний.

Старший автор Тимур Доган, доцент кафедры архитектуры Колледжа архитектуры и планирования, сказал: «Мы пытаемся определить, как искусственная среда влияет на распространение коронавируса.

«Мы обнаружили, что высокая плотность населения и высокий процент людей, пользующихся общественным транспортом, не связаны с более высоким уровнем заболеваемости COVID-19.

«Перенаселенность домохозяйств и более продолжительное время в пути на работу снижает устойчивость к пандемии отдельных семей, уязвимых с медицинской точки зрения сообществ и городов в целом».

Текущие данные свидетельствуют о том, что Covid распространяется в основном между людьми, которые находятся в тесном контакте друг с другом, обычно в пределах одного метра.

Человек может заразиться при вдыхании аэрозолей или капель, содержащих вирус, или при прямом контакте с глазами, носом или ртом.

Также известно, что вирус распространяется в плохо вентилируемых и / или переполненных помещениях, где люди, как правило, проводят более длительные периоды времени.

Это происходит из-за того, что аэрозоли остаются взвешенными в воздухе или перемещаются на расстояние более одного метра.

Исследование было опубликовано, чтобы предложить руководство по краткосрочным ответам на безопасное восстановление после кризиса COVID-19.

Согласно докладу, показатели переполненности, которые включают количество единиц в здании и количество жителей в комнате, коррелируют с передачей коронавируса.

С другой стороны, плотность проживания в микрорайонах не была связана с ежедневным уровнем заболеваемости COVID-19, поскольку высокая плотность часто влечет за собой другие полезные особенности города, которые благоприятны для устойчивости к пандемии.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что любая ситуация, в которой люди находятся в непосредственной близости друг от друга в течение длительного периода времени, увеличивает риск передачи.

В нем добавлено: «Помещения внутри помещений, особенно с плохой вентиляцией, более опасны, чем на открытом воздухе.

«Три C - полезный способ подумать об этом.

«Они описывают условия, в которых передача вируса COVID-19 распространяется легче, и включают в себя места скопления людей, условия тесного контакта или замкнутые и замкнутые пространства с плохой вентиляцией».

Шойгу одной фразой ответил Зеленскому и заставил всех смеяться
Сил не хватило: умерла звезда фильма «Москва слезам не верит»
Найден предмет, который взорвал автобус в Воронеже
Трагедия в Москве: братья убили жениха прямо на свадьбе
Никита Джигурда показал откровенное фото Марины Анисиной
В Турции разбился российский самолет: погибли все на борту
Ей было 31: на дне озера нашли тумбочку с телом россиянки
Порошенко облили зеленкой в центре Киева (видео)
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Трагедия на свадьбе: 17 гостей погибли на месте
Труп на площади в Москве оказался сыном артиста РФ
Мужчины и женщины этих знаков зодиака самые неверные
Не в своем теле: сменивших пол звезд не так уж мало (фото)
Реакция Путина на внезапную смерть главы МЧС Зиничева
Кем оказалась новая избранница Норкина уже не скрыть
«Речи нет, руки нет»: актер Добронравов о перенесенном инсульте
Умерла 4-летняя дочь знаменитого музыканта
вирусисследованиязаражениепандемияCOVID-19Buildings and CitiesТимур Доган
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Сколько раз вы болели коронавирусом?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Нам врали 65 лет: кто по национальности Хрущев, тайна раскрыта
Жители Ялты в шоке от свинского поведения Киркорова: как он мог
Гадалка, предсказавшая COVID проговорилась: скорее посмотрите
Скрывали 57 лет: раскрыта жуткая тайна полета Терешковой

Последние новости

Что можно и нельзя делать по лунному календарю с волосами в сентябре 2021 года: Растущая и убывающая луна
8:00:58 9/11/2021
Что можно и нельзя делать по лунному календарю с волосами в сентябре 2021 года: Растущая и убывающая луна
Последние новости о ковиде: два новых фактора повышают риск заражения коронавирусом этой осенью - новое исследование
8:00:31 9/11/2021
Последние новости о ковиде: два новых фактора повышают риск заражения коронавирусом этой осенью - новое исследование
«Вести недели» пройдут без Киселева впервые за 10 лет
7:40:40 9/11/2021
«Вести недели» пройдут без Киселева впервые за 10 лет
Масочный режим в России отменят только при одном условии, заявила Анна Попова
7:38:14 9/11/2021
Масочный режим в России отменят только при одном условии, заявила Анна Попова
Бедные города и регионы лишились 500 млрд рублей из-за крупных конкурентов
7:34:12 9/11/2021
Бедные города и регионы лишились 500 млрд рублей из-за крупных конкурентов
Боевые роботы "Платформа-М" впервые пустили в ход на учениях "Запад-2021"
7:21:20 9/11/2021
Боевые роботы "Платформа-М" впервые пустили в ход на учениях "Запад-2021"
День Учителя 2021: Дата праздника и история
7:00:21 9/11/2021
День Учителя 2021: Дата праздника и история
Названа новая версия массового отравления и гибели людей в доме Москвы
6:58:15 9/11/2021
Названа новая версия массового отравления и гибели людей в доме Москвы
Мертвым в лесу нашли пропавшего охотника Евгения Старцева
6:27:33 9/11/2021
Мертвым в лесу нашли пропавшего охотника Евгения Старцева
Два мальчика пропали из дома после ссоры с отцом
6:13:18 9/11/2021
Два мальчика пропали из дома после ссоры с отцом