Новое психическое расстройство при коронавирусе обнаружили врачи

К отрицанию коронавируса может привести страх перед заражением. Врачи называют такое состояние диссоциацией: психика человека не дает информации, которая может травмировать, попасть в сознание.
«У тех, кто не может интегрировать в сознании, что он заразился COVID-19, скорее всего, предшествовал определенный страх и переживание по поводу риска заболеть. Отсутствие осознания угрозы в современной психиатрии называется "диссоциативный компонент в реагировании". Сознание как бы схлопывается, сужается и человек не отдает себе отчета в том, что происходит на самом деле», — цитирует URA.RU руководителя центра психотерапии Викторию Читлову.
По ее словам, находящимся в состоянии отрицания людям необходима специальная психологическая помощь.
«Обычно с такими пациентами проводится мотивационное интервью, чтобы раскачать систему заблуждений, чтобы человек сам начал задаваться вопросами и размышлять над тем, насколько достоверна его система представлений на текущий момент», — уточнила доктор медицинских наук.
Отрицание возможности заражения ковидом может привести к развитию серьезных осложнений. Люди с появившимися признаками ОРВИ должны сразу же начать лечение, опасным можем стать опоздание даже на один день. У людей с хроническими заболеваниями за один день при коронавирусе может развиться до 50% поражения легких.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в конце сентября ожидается четвертая волна коронавируса, при которой смертность может вырасти на 35%.