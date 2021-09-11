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Новое психическое расстройство при коронавирусе обнаружили врачи

11:21:539/11/2021
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Психика человека не дает информации, которая может травмировать, попасть в сознание и появляется отрицание болезни.

Врач рассказала о новом психологическом расстройстве при COVID

К отрицанию коронавируса может привести страх перед заражением. Врачи называют такое состояние диссоциацией: психика человека не дает информации, которая может травмировать, попасть в сознание.

«У тех, кто не может интегрировать в сознании, что он заразился COVID-19, скорее всего, предшествовал определенный страх и переживание по поводу риска заболеть. Отсутствие осознания угрозы в современной психиатрии называется "диссоциативный компонент в реагировании". Сознание как бы схлопывается, сужается и человек не отдает себе отчета в том, что происходит на самом деле», — цитирует URA.RU руководителя центра психотерапии Викторию Читлову.

По ее словам, находящимся в состоянии отрицания людям необходима специальная психологическая помощь.

«Обычно с такими пациентами проводится мотивационное интервью, чтобы раскачать систему заблуждений, чтобы человек сам начал задаваться вопросами и размышлять над тем, насколько достоверна его система представлений на текущий момент», — уточнила доктор медицинских наук.

Отрицание возможности заражения ковидом может привести к развитию серьезных осложнений. Люди с появившимися признаками ОРВИ должны сразу же начать лечение, опасным можем стать опоздание даже на один день. У людей с хроническими заболеваниями за один день при коронавирусе может развиться до 50% поражения легких.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в конце сентября ожидается четвертая волна коронавируса, при которой смертность может вырасти на 35%.

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