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Взрыв газа разрушил подъезд дома под Липецком: Под завалами находятся люди. Смотрите видео

8:13:399/11/2021Фото: Скриншот
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Из-под завалов удалось вызволить двоих человек. Госпитализированы пятеро. Спасатели эвакуируют жителей разрушенной двухэтажки.

Подъезд дома целиком разрушен после взрыва газа под Липецком

В Липецкой области в результате взрыва газа был полностью разрушен один подъезд дома, расположенного в поселке Солидарность под Ельцом. Повреждены 8 из 16 квартир двухэтажного дома.

Пострадали шесть человек, среди них есть один ребенок. Из-под завалов удалось вызволить двоих человек. В разрушенной части дома еще могут оставаться люди, сообщают в региональном управлении МЧС.

Спасатели работают на месте ЧП. Точные причины взрыва, прогремевшего в ночь на 11 сентября, предстоит установить, но по предварительной версии, взорвался бытовой газ.

- Люди извлечены живыми, это взрослые, они госпитализированы, еще четыре четыре жильца дома обратились за медицинской помощью самостоятельно, - рассказал врио начальника центра управления в кризисным ситуациях главка МЧС России по Липецкой области Александр Емельяненко. - По предварительным данным, произошло частичное обрушение стены дома.

Госпитализированы пять человек. Один от госпитализации отказался. Пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести. Работы по разбору завалов продолжаются. Еще четверо могут находиться под завалами. Проводится эвакуация жильцов дома в пункт временного размещения.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", накануне мощный взрыв газа в Ногинске унес жизни семерых человек, в том числе двоих детей. 22 человека пострадали По предварительной версии, многодетная семья могла ночью обогреваться газом и не заметить, как огонь погас. Это могло привести к взрыву при первом щелчке выключателя. Разрушены 17 квартир 9-этажного дома. В Ногинске объявлен трехдневный траур.

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