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После ужина с арбузом скончались бабушка и внучка: В "Магните" облили прилавки химикатами во время дезинфекции

8:53:329/11/2021Фото: Скриншот
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Роспотребнадзор проводит расследование в связи с информацией об отравлении московской семьи арбузом. СК возбудил уголовное дело. Эксперты взяли пробы воды и с продуктов из квартиры умерших.

Магазин "Магнит" оцепили - ведется следствие

Управление Роспотребнадзора по Москве проводит эпидемиологическое расследование в связи с информацией об отравлении семьи арбузом.

«В связи с поступлением 10 сентября 2021 года информации из стационаров департамента здравоохранения Москвы о случаях пищевой токсикоинфекции в семье москвичей управлением Роспотребнадзора по Москве проводится эпидемиологическое расследование и комплекс противоэпидемических мероприятий. Ситуация на контроле», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Прокуратура проводит проверку по факту инцидента, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

Как стало известно, 9 сентября 15-летняя девочка, ее мать и бабушка попали в больницу из квартиры дома на ул. Совхозной с отравлением. Пожилая женщина и ее внучка скончались, здоровье матери удалось стабилизировать. Позже стало известно, что состояние 38-летней женщины снова ухудшилось.

Накануне во время ужина вся семья, кроме отца, ела арбуз, купленный в магазине "Магнит" в том же доме, где они живут. В торговой сети утверждают, что партия арбузов прошла проверку на безопасность в начале сентября и отклонений от нормы не выявлено.

Но установлено, что за несколько дней до покупки арбуза, которым отравились умершие бабушка с внучкой, в магазине проводили дезинфекцию торгового зала.

Как сообщает Telegram-канал Lshot, по предварительным данным, 6 сентября при дезобработке сотрудники супермаркета не накрыли и не убрали фрукты и овощи, поэтому, на продукты могли попасть ядовитые вещества.

В пятницу арестовано около 300 кг арбузов, их отправили на экспертизу, после которой будет установлено, попали ли на них химикаты. Также специалисты отобрали пробы воздуха, воды и всех продуктов и моющих средств в квартире, где проживала купившая арбуз семья.

Следователи в рамках уголовного дела проверяют обстоятельства отравления семьи на юго-востоке Москвы, сообщили в СКР. Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ ( оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека).

- По предварительной информации, после употребления арбуза, купленного в магазине, расположенном по улице Совхозной в городе Москве, семья была госпитализирована в городскую больницу, где скончалась женщина и несовершеннолетний ребёнок. В настоящее время для получения объективной и достоверной информации следователи выехали в городскую больницу, - рассказали в столичном СК.

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Арбуз виноват?

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