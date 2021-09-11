После ужина с арбузом скончались бабушка и внучка: В "Магните" облили прилавки химикатами во время дезинфекции

Управление Роспотребнадзора по Москве проводит эпидемиологическое расследование в связи с информацией об отравлении семьи арбузом.
«В связи с поступлением 10 сентября 2021 года информации из стационаров департамента здравоохранения Москвы о случаях пищевой токсикоинфекции в семье москвичей управлением Роспотребнадзора по Москве проводится эпидемиологическое расследование и комплекс противоэпидемических мероприятий. Ситуация на контроле», - сообщили в пресс-службе ведомства.
Прокуратура проводит проверку по факту инцидента, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".
Как стало известно, 9 сентября 15-летняя девочка, ее мать и бабушка попали в больницу из квартиры дома на ул. Совхозной с отравлением. Пожилая женщина и ее внучка скончались, здоровье матери удалось стабилизировать. Позже стало известно, что состояние 38-летней женщины снова ухудшилось.
Накануне во время ужина вся семья, кроме отца, ела арбуз, купленный в магазине "Магнит" в том же доме, где они живут. В торговой сети утверждают, что партия арбузов прошла проверку на безопасность в начале сентября и отклонений от нормы не выявлено.
Но установлено, что за несколько дней до покупки арбуза, которым отравились умершие бабушка с внучкой, в магазине проводили дезинфекцию торгового зала.
Как сообщает Telegram-канал Lshot, по предварительным данным, 6 сентября при дезобработке сотрудники супермаркета не накрыли и не убрали фрукты и овощи, поэтому, на продукты могли попасть ядовитые вещества.
В пятницу арестовано около 300 кг арбузов, их отправили на экспертизу, после которой будет установлено, попали ли на них химикаты. Также специалисты отобрали пробы воздуха, воды и всех продуктов и моющих средств в квартире, где проживала купившая арбуз семья.
Следователи в рамках уголовного дела проверяют обстоятельства отравления семьи на юго-востоке Москвы, сообщили в СКР. Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ ( оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека).
- По предварительной информации, после употребления арбуза, купленного в магазине, расположенном по улице Совхозной в городе Москве, семья была госпитализирована в городскую больницу, где скончалась женщина и несовершеннолетний ребёнок. В настоящее время для получения объективной и достоверной информации следователи выехали в городскую больницу, - рассказали в столичном СК.