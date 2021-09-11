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Третья доза вакцины от коронавируса: кому и когда ставить? Какая подходит для ревакцинации

8:27:499/11/2021,Мария РодченковаФото: https://upload.wikimedia.org/
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Сейчас во многих странах мира людям с ослабленным иммунитетом и не только начинают делать прививки тремя дозами, интервалы между которыми должны быть не менее 21 дня, хотя можно поставить прививку немного позже.

Сейчас все российские вакцины - “Спутник V”, “Спутник Лайт, “КовиВак”, “ЭпиВакКороана” - вводятся в тело человека два раза с интервалом в 21 день
Сейчас все российские вакцины - “Спутник V”, “Спутник Лайт, “КовиВак”, “ЭпиВакКороана” - вводятся в тело человека два раза с интервалом в 21 день
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Сейчас в стадии клинических испытаний находится вакцина от научного центра “Вектор”, которая называется “ЭпиВакКорона-Н”. Она требует трехкратного введения, в отличие от остальных препаратов против новой коронавирусной инфекции. О том, когда следует вводить третью дозу - в нашем материале.

“ЭпиВакКорона-Н”, или “Аврора” практически не отличается от оригинала, однако в ней объединили два пептида в один, чтобы сделать технологию производства более простой. В результате прививку придется делать не два раза, а три. Как отмечается, третья доза обеспечивает более мощную защиту от “китайского” вируса. Когда вакцину введут в оборот, второй компонент человек должен получить на 21 день, а третий - на 60-й.

Сейчас во многих странах мира людям с ослабленным иммунитетом и не только начинают делать прививки тремя дозами, интервалы между которыми должны быть не менее 21 дня, хотя можно поставить прививку немного позже. По данным специалистов, подобные меры помогают усилить эффект зарубежных вакцин. Возможно такая практика не обойдет стороной и Россию - для создания более мощной иммунизации, потому что в каждым введением препарата иммунитета должно быть больше. Кроме этого, третья доза может оказаться полезной для людей пожилого возраста, а также тех, кто находится в группе риска. Известно, что такую процедуру начали практиковать в Израиле, Германии и т.д.

Сейчас все российские вакцины - “Спутник V”, “Спутник Лайт, “КовиВак”, “ЭпиВакКороана” - вводятся в тело человека два раза с интервалом в 21 день. Второй укол можно сделать и позже (через 40 дней), но иммунитет уже может быть не таким сильным, как предполагается. На данный момент, среди отечественных вакцин наименьшую. эффективность имеет “Спутник Лайт” - облегченная версия оригинала, которую вводят один раз. У всех остальных вакцин эффективность выше 90%. Обычно после первого укола второй делают спустя 21 день. Ревакцинироваться необходимо через полгода.

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