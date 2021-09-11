Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
11.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Ребенок и пенсионерка погибли при взрыве газа в доме под Ельцом: Разрушено полдома. Смотрите видео

9:08:569/11/2021Фото: Скриншот
0

Всего в доме прописаны 47 человек, но не все там проживают. По информации местных властей, здание 1970 года постройки не было аварийным.

Число погибших при взрыве газа в доме под Ельцом выросло до двух человек

Из-под завалов дома в поселке под Ельцом, где в ночь на 11 сентября взорвался газ, извлекли тело ребенка. Сообщили в МЧС.

Таким образом, число погибших выросло до двух. Ранее под завалами обнаружили труп пожилой женщины.

Информация о ЧП в двухподъездном двухэтажном 16-квартирном доме на ул. Школьной в поселке Солидарность поступила в 0.52. В результате взрыва обрушился один подъезд, возгорания не произошло.

По предварительным данным, пострадали 7 человек, среди них ребенок, пятеро госпитализированы.

Всего в доме прописаны 47 человек, но не все там проживают. По информации местных властей, здание 1970 года постройки не было аварийным.

Под завалами могут оставаться от двух до четырех жильцов дома. На месте происшествия ведутся поисково-спасательные работы, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

Обрушились часть внешней стены и перекрытия между первым и вторым этажами. Причиной взрыва и обрушения спасатели назвали утечку бытового газа. Проверят также версии неисправности газового оборудования или детонации газового баллона.

В подмосковном Ногинске 8 сентября произошел взрыв бытового газа, который разрушил и повредил около 20 квартир в 9-этажном панельном доме. Погибли 7 человек, 22 получили травмы, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". В Ногинске объявили трехдневный траур по погибшим, в числе которых есть дети. По одной из версий, причиной взрыва в Ногинске была утечка газа из горевшей всю ночь плиты - так многодетная семья согревалась.

«Очень страшно»: женщина вышла в прямой эфир и погибла
Ей было 31: на дне озера нашли тумбочку с телом россиянки
Симоньян объяснила отказ выходить замуж за Кеосаяна
Змея выползла из багажника и убила всю семью с водителем
Скандал в РФ: что устроили мусульманки на пляже
Скончалась 25-летняя участница Олимпиады-2016
Обсуждает вся страна: адвокат по делу Ефремова внезапно умер
Скрытый признак скорой смерти: не игнорируйте его
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
«Очень печальное событие»: не стало 25-летней звезды
Собчак подняли на смех в сети за «огромные» ноги на фото с яхты
Вся семья умерла в течение недели: к чему привела пропаганда
Трагедия в Москве: братья убили жениха на свадьбе
«Снимите корону»: белорусы высмеяли выступление России на ОИ
Умершая девочка «ожила» перед своей кремацией
«Унижение»: уже известно, почему Зеленский приедет к Путину
Сокамерник маньяка Фишера рассказал о страхе при встречи с ним
утечка газапогибли при взрывеобрушилсятело ребенка
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Перевести дома на электричество?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Жители Ялты в шоке от свинского поведения Киркорова: как он мог
Такую огромную надбавку получит каждый пенсионер без исключений
Предсказавший COVID монах, рассказал что ждет Россию в будущем
Единственный сын Куликовой нереально красив: убедитесь сами

Последние новости

11 сентября - Иван-постный: почему по народным приметам сегодня категоричеки запрещено копать картошку?
9:00:24 9/11/2021
11 сентября - Иван-постный: почему по народным приметам сегодня категоричеки запрещено копать картошку?
После ужина с арбузом скончались бабушка и внучка: В "Магните" облили прилавки химикатами во время дезинфекции
8:53:32 9/11/2021
После ужина с арбузом скончались бабушка и внучка: В "Магните" облили прилавки химикатами во время дезинфекции
Третья доза вакцины от коронавируса: кому и когда ставить? Какая подходит для ревакцинации
8:27:49 9/11/2021
Третья доза вакцины от коронавируса: кому и когда ставить? Какая подходит для ревакцинации
С днем Усекновения главы Иоанна Предтечи 11 сентября благолепные поздравления и открытки для всех
8:15:42 9/11/2021
С днем Усекновения главы Иоанна Предтечи 11 сентября благолепные поздравления и открытки для всех
Взрыв газа разрушил подъезд дома под Липецком: Под завалами находятся люди. Смотрите видео
8:13:39 9/11/2021
Взрыв газа разрушил подъезд дома под Липецком: Под завалами находятся люди. Смотрите видео
Все побочные эффекты при вакцинации любой прививкой от коронавируса
8:13:12 9/11/2021
Все побочные эффекты при вакцинации любой прививкой от коронавируса
С днем граненого стакана классные открытки для каждого 11 сентября
7:45:39 9/11/2021
С днем граненого стакана классные открытки для каждого 11 сентября
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 11 сентября 2021 в России и мире
7:20:45 9/11/2021
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 11 сентября 2021 в России и мире
С Днем подразделений по вопросам миграции МВД России красивые открытки для причастных 11 сентября
7:15:38 9/11/2021
С Днем подразделений по вопросам миграции МВД России красивые открытки для причастных 11 сентября
БердскПогода в Бердске 11 сентября 2021 года: будут ли осадки все выходные?
6:30:07 9/11/2021
Погода в Бердске 11 сентября 2021 года: будут ли осадки все выходные?