Ребенок и пенсионерка погибли при взрыве газа в доме под Ельцом: Разрушено полдома. Смотрите видео

Из-под завалов дома в поселке под Ельцом, где в ночь на 11 сентября взорвался газ, извлекли тело ребенка. Сообщили в МЧС.
Таким образом, число погибших выросло до двух. Ранее под завалами обнаружили труп пожилой женщины.
Информация о ЧП в двухподъездном двухэтажном 16-квартирном доме на ул. Школьной в поселке Солидарность поступила в 0.52. В результате взрыва обрушился один подъезд, возгорания не произошло.
По предварительным данным, пострадали 7 человек, среди них ребенок, пятеро госпитализированы.
Всего в доме прописаны 47 человек, но не все там проживают. По информации местных властей, здание 1970 года постройки не было аварийным.
Под завалами могут оставаться от двух до четырех жильцов дома. На месте происшествия ведутся поисково-спасательные работы, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".
Обрушились часть внешней стены и перекрытия между первым и вторым этажами. Причиной взрыва и обрушения спасатели назвали утечку бытового газа. Проверят также версии неисправности газового оборудования или детонации газового баллона.
В подмосковном Ногинске 8 сентября произошел взрыв бытового газа, который разрушил и повредил около 20 квартир в 9-этажном панельном доме. Погибли 7 человек, 22 получили травмы, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". В Ногинске объявили трехдневный траур по погибшим, в числе которых есть дети. По одной из версий, причиной взрыва в Ногинске была утечка газа из горевшей всю ночь плиты - так многодетная семья согревалась.