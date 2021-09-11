В память о трагически погибшем главе МЧС Зиничеве включили пожарные сирены в Новосибирской области. Смотрите видео

Вечером 10 сентября все боевые подразделения Новосибирской области приняли участие во всероссийской акции памяти министра МЧС России Евгения Зиничева. Отдавая дань Герою Россию, почтили память Евгения Николаевича минутой молчания, проводив его в последний путь звуками пожарных сирен. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
В пятницу в 17.30 по московскому времени от Владивостока до Калининграда по всей стране на спецтехнике спасатели и пожарные одновременно включили проблесковые маячки и сирены. Так сотрудники МЧС России выразили свое уважение и всеобщее признание погибшему при исполнении служебного долга главе ведомства.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", Зиничева похоронили в его родном Санкт-Петербурге 10 сентября после прощания в Москве, в котором участвовали президент Владимир Путин и премьер Михаил Мишустин.
Напомним, Евгений Зиничев трагически погиб, спасая жизнь кинорежиссеру Александру Мельнику. Он до конца оставался спасателем.
-Мужество, самоотверженность, высочайший профессионализм и настоящие человеческие качества министра МЧС, Героя России, генерала армии Евгения Зиничева навсегда останутся нравственными ориентирами для всех сотрудников чрезвычайного ведомства. Пожарные и спасатели скорбят со всем братством чрезвычайного ведомства страны. Память о Евгении Николаевиче навсегда сохранится в сердцах коллег, друзей и близких, - сообщили в региональном спасательном ведомстве.