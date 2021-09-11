Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
11.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В память о трагически погибшем главе МЧС Зиничеве включили пожарные сирены в Новосибирской области. Смотрите видео

9:30:419/11/2021
0

По свей стране от Владивостока до Калининград на спецтехнике спасатели и пожарные одновременно включили проблесковые маячки и сирены. Так сотрудники МЧС России выразили свое уважениепогибшему при исполнении служебного долга главе ведомства.

В память о Главе МЧС России в Новосибирской области прозвучали пожарные сирены 

Вечером 10 сентября все боевые подразделения Новосибирской области приняли участие во всероссийской акции памяти министра МЧС России Евгения Зиничева. Отдавая дань Герою Россию, почтили память Евгения Николаевича минутой молчания, проводив его в последний путь звуками пожарных сирен. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

В пятницу в 17.30 по московскому времени от Владивостока до Калининграда по всей стране на спецтехнике спасатели и пожарные одновременно включили проблесковые маячки и сирены. Так сотрудники МЧС России выразили свое уважение и всеобщее признание погибшему при исполнении служебного долга главе ведомства.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", Зиничева похоронили в его родном Санкт-Петербурге 10 сентября после прощания в Москве, в котором участвовали президент Владимир Путин и премьер Михаил Мишустин.

Напомним, Евгений Зиничев трагически погиб, спасая жизнь кинорежиссеру Александру Мельнику. Он до конца оставался спасателем.

-Мужество, самоотверженность, высочайший профессионализм и настоящие человеческие качества министра МЧС, Героя России, генерала армии Евгения Зиничева навсегда останутся нравственными ориентирами для всех сотрудников чрезвычайного ведомства. Пожарные и спасатели скорбят со всем братством чрезвычайного ведомства страны. Память о Евгении Николаевиче навсегда сохранится в сердцах коллег, друзей и близких, - сообщили в региональном спасательном ведомстве.

Действия Путина у гроба Зиничева видели все: появились детали
Стали известны детали смерти главы МЧС Зиничева
Онколог назвал любимый продукт умерших от рака кишечника людей
Как распознать хорошего любовника
На 51-м году жизни умер известный актер и телеведущий
Шойгу одной фразой ответил Зеленскому и заставил всех смеяться
Поклон над гробом и беседы с женой: поведение Путина видели все
Пытались спастись: погибла семья из 12 человек
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Сил не хватило: умерла звезда фильма «Москва слезам не верит»
Никита Джигурда показал откровенное фото Марины Анисиной
Реакция Путина на внезапную смерть главы МЧС Зиничева
Опаснейший продукт: все покупают, не зная, что он провоцирует рак
Трагедия в Москве: братья убили жениха прямо на свадьбе
В Турции разбился российский самолет: погибли все на борту
Кем оказалась новая избранница Норкина уже не скрыть
Труп на площади в Москве оказался сыном артиста РФ
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Поклон над гробом и беседы с женой: поведение Путина видели все
Девочка в 53 года, а теперь взгляните на нее без макияжа (фото)
Действия Путина у гроба Зиничева видели все: появились детали
За кулисами конкурса красоты: жуткие снимки
vsenovosti.net

Последние новости

Ребенок и пенсионерка погибли при взрыве газа в доме под Ельцом: Разрушено полдома. Смотрите видео
9:08:56 9/11/2021
Ребенок и пенсионерка погибли при взрыве газа в доме под Ельцом: Разрушено полдома. Смотрите видео
11 сентября - Иван-постный: почему по народным приметам сегодня категоричеки запрещено копать картошку?
9:00:24 9/11/2021
11 сентября - Иван-постный: почему по народным приметам сегодня категоричеки запрещено копать картошку?
После ужина с арбузом скончались бабушка и внучка: В "Магните" облили прилавки химикатами во время дезинфекции
8:53:32 9/11/2021
После ужина с арбузом скончались бабушка и внучка: В "Магните" облили прилавки химикатами во время дезинфекции
Третья доза вакцины от коронавируса: кому и когда ставить? Какая подходит для ревакцинации
8:27:49 9/11/2021
Третья доза вакцины от коронавируса: кому и когда ставить? Какая подходит для ревакцинации
С днем Усекновения главы Иоанна Предтечи 11 сентября благолепные поздравления и открытки для всех
8:15:42 9/11/2021
С днем Усекновения главы Иоанна Предтечи 11 сентября благолепные поздравления и открытки для всех
Взрыв газа разрушил подъезд дома под Липецком: Под завалами находятся люди. Смотрите видео
8:13:39 9/11/2021
Взрыв газа разрушил подъезд дома под Липецком: Под завалами находятся люди. Смотрите видео
Все побочные эффекты при вакцинации любой прививкой от коронавируса
8:13:12 9/11/2021
Все побочные эффекты при вакцинации любой прививкой от коронавируса
С днем граненого стакана классные открытки для каждого 11 сентября
7:45:39 9/11/2021
С днем граненого стакана классные открытки для каждого 11 сентября
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 11 сентября 2021 в России и мире
7:20:45 9/11/2021
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 11 сентября 2021 в России и мире
С Днем подразделений по вопросам миграции МВД России красивые открытки для причастных 11 сентября
7:15:38 9/11/2021
С Днем подразделений по вопросам миграции МВД России красивые открытки для причастных 11 сентября