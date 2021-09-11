Пассажиров задержанного рейса выгнали из аэропорта на улицу ночью. Смотрите видео

Пассажиров задержанного ночью рейса выгоняли из помещения читинского аэропорта. Они должны были лететь во Владивосток. Но оказалось, что аэропорт по ночам не работает. А авиакомпания «Аврора» не предупредила об изменении времени вылета, передает «Чита.Ру».
Как рассказал один из пассажиров, их выставили на улицу, где было достаточно холодно:
«Аэропорт некруглосуточный, поэтому в зоне досмотра нельзя находиться. Нас выгоняли на первый этаж, но там не всем хватило бы места и там было холодно. Попросили нас выйти, но мы остались. 3 часа ночи же было. Не будут же они нас силком выводить. Сначала пытались закрыть второй этаж, но потом мы везде ходили всё-таки. Кафе не работали никакие, представитель авиакомпании принёс нам потом воду».
Представители аэропорта не признают своей вины в задержке рейса, а поэтому расселить пассажиров должна была авиакомпания, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
«Люди в итоге остались ожидать рейс в аэропорту. Задержка рейса была не по вине аэропорта, а по вине авиакомпании. Они должны были обеспечить спустя 6 часов задержки гостиницу людям, еду. Через 3 часа им представитель авиакомпании принёс воду. Нашей вины здесь нет», - заявили в читинском аэропорту.