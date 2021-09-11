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Пассажиров задержанного рейса выгнали из аэропорта на улицу ночью. Смотрите видео

9:58:049/11/2021Фото: pixabay.com
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В пресс-службе воздушной гавани Читы сообщили, что их вины в этом нет - аэропорт по ночам закрыт, а устройство пассажиров должны обеспечить авиакомпания.

Аэропорт в Чите по ночам не работает

Пассажиров задержанного ночью рейса выгоняли из помещения читинского аэропорта. Они должны были лететь во Владивосток. Но оказалось, что аэропорт по ночам не работает. А авиакомпания «Аврора» не предупредила об изменении времени вылета, передает «Чита.Ру».

Как рассказал один из пассажиров, их выставили на улицу, где было достаточно холодно:

«Аэропорт некруглосуточный, поэтому в зоне досмотра нельзя находиться. Нас выгоняли на первый этаж, но там не всем хватило бы места и там было холодно. Попросили нас выйти, но мы остались. 3 часа ночи же было. Не будут же они нас силком выводить. Сначала пытались закрыть второй этаж, но потом мы везде ходили всё-таки. Кафе не работали никакие, представитель авиакомпании принёс нам потом воду».

Представители аэропорта не признают своей вины в задержке рейса, а поэтому расселить пассажиров должна была авиакомпания, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

«Люди в итоге остались ожидать рейс в аэропорту. Задержка рейса была не по вине аэропорта, а по вине авиакомпании. Они должны были обеспечить спустя 6 часов задержки гостиницу людям, еду. Через 3 часа им представитель авиакомпании принёс воду. Нашей вины здесь нет», - заявили в читинском аэропорту.

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