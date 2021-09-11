Таинственно исчезли 10 000 рублей с карты пенсионерки в Бердске: Преступление раскрыли

Полицейские в Бердске раскрыли хищение денег с банковской карты, сообщили в субботу в управлении МВД по Новосибирской области.
По данным полицейского ведомства, 7 сентября в отдел МВД по Бердску поступило заявление от 66-летней местной жительницы. Она сообщила, что с ее банковской карты при неизвестных обстоятельствах пропали денежные средства в размере 10 000 рублей.
Сотрудники уголовного розыска оперативно установили и задержали подозреваемого в преступлении.
-Им оказался 40-летний сын потерпевшей, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражу. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража», - рассказали в региональном главке МВД.
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.