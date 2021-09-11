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Таинственно исчезли 10 000 рублей с карты пенсионерки в Бердске: Преступление раскрыли

10:21:099/11/2021
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Оказалось, что деньги с карты 66-летней бердчанки снял ее сын без ведома матери. Возбуждено уголовное дело по факту кражи.

Полицейские Бердска оперативно раскрыли кражу денег с банковской карты

Полицейские в Бердске раскрыли хищение денег с банковской карты, сообщили в субботу в управлении МВД по Новосибирской области.

По данным полицейского ведомства, 7 сентября в отдел МВД по Бердску поступило заявление от 66-летней местной жительницы. Она сообщила, что с ее банковской карты при неизвестных обстоятельствах пропали денежные средства в размере 10 000 рублей.

Сотрудники уголовного розыска оперативно установили и задержали подозреваемого в преступлении.

-Им оказался 40-летний сын потерпевшей, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражу. Возбуждено уголовное дело по  ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража», - рассказали в региональном главке МВД.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.

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