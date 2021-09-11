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Трагедии 11 сентября 20 лет: Как помогал террористам сесть на рейс, вспоминает агент по продаже билетов

10:39:459/11/2021Фото: twitter.com
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Кроме того, Аллекс посоветовал своему коллеге сесть на рейс 77 и отправиться в Лас-Вегас. 1106 погибших во время теракта 20 лет назад до сих пор не опознаны.

Бывший агент по продаже авиабилетов вспоминает, как помогал угонщикам 11 сентября сесть на рейс, который поразил Пентагон

Бывший билетный агент American Airlines, который зарегистрировал двух угонщиков, причастных к терактам 11 сентября 2001 года, жил с этим решением в течение 20 лет, пронизывая себя чувством вины за то, что он допустил их к самолету, который врезался в Пентагон.

Вон Аллекс работал в международном аэропорту Даллес в Вирджинии, когда двое мужчин - Салем и Наваф аль-Хазми - вбежали в терминал и выглядели потерянными, когда подошли к его стойке, сказал он в интервью ABC News. Пара приобрела билеты первого класса и опаздывала на борт рейса 77, который позже намеренно врезался в Пентагон, в результате чего погибли 125 пассажиров внутри и все 64 пассажира и члены экипажа, включая пять угонщиков, на борту авиалайнера.

«Я виню себя, - подумал я, понимаете, если бы я сделал что-то другое, если бы я не позволил им, если бы я просто сказал агентам, эти два парня опаздывают, пусть они получат следующий рейс. У нас есть один в полдень. Ничего страшного», - сказал Аллекс новостному агентству во время интервью в аэропорту.

Спросив, упаковывают ли они свой багаж, агент забронировал их на рейс и пометил их для дополнительной безопасности после того, как не ответил на основные вопросы регистрации.

«Регистрация была странной. Двое, которых я зарегистрировал, два брата, один был грубоват, а другой стоял в паре шагов позади него. Это звучит странно, но это то, что привлекло мое внимание. Он почти танцевал, он двигался с ноги на ногу, ухмылялся и оглядывался, и я подумал: вот кто-то, кто никогда не был в самолете, и этот парень взволнован, - сказал Аллекс.

"И я как бы наблюдал за ним в течение нескольких минут, пока мы проходили всю проверку. И он совершенно не отвечал на все, что мы просили его прочитать. Он просто улыбался и танцевал, не обращая внимания на то, что происходит ", - добавил он.

Только на следующий день Аллекс, который уволился из American Airlines в 2008 году и теперь работает в Управлении транспортной безопасности, понял, что эти два пассажира были двумя угонщиками.

Юрист авиакомпании вызвал его в офис, где два агента ФБР вручили ему пассажирский манифест рейса 77.

«Я начал пробегать рукой по списку и увидел имена двух людей, которых я проверил, и в тот момент и в тот момент я посмотрел на него и сказал:« Я сделал это, не так ли? И они сказали: "Что ты сделал?" И я сказал: «Это те двое, которых я вставил», - сказал Аллекс. «Я думаю, они, они точно знали, кого ищут, но хотели, чтобы я пришел к такому выводу».

Его вину усугублял тот факт, что Аллекс посоветовал своему коллеге сесть на рейс 77 и отправиться в Лас-Вегас. Она подумывала полететь в Чикаго и пересесть в Лас-Вегас.

«Я сказал, во-первых, это лучший рейс. Это трансконтинентальный рейс. Вы получаете обед и кино, и это расслабляет», - вспомнил он. «Она сказала, что это звучит неплохо, но она никогда не выписывала билеты таким образом, и мы просто переходили на электронные билеты. Могу ли я ей помочь? Так что я выписал ей билет из Даллеса в Лос-Анджелес с пересадкой обратно в Лас-Вегас. А на следующий день я увидел, что она села на рейс по выписанному мною билету».

Он начал лучше понимать свою роль в смертельном полете после того, как купил отчет Комиссии 11 сентября, в котором подробно описаны ошибки правительственных агентств, которые не смогли раскрыть заговор Аль-Каиды (запрещенная в России террористическая организация).

"Поворотным моментом для меня стало то, что я дал интервью Комиссии 9/11. И это было только после того, как вышел отчет Комиссии 9/11, и я купил книгу, а вот эта книга с сотнями, сотнями и сотнями страниц. , и я на третьей странице. У меня есть небольшой абзац и сноска номер 12.... Было так много других людей, так много невинных людей, которые только что коснулись этого. И у меня была такая маленькая, крошечная пятиминутная часть этого. Но это было ужасно", - рассказал Аллекс.

Никогда не забудем

Новые фото с места теракта в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года появились на странице Секретной службы США в Twitter в пятницу. Снимки будут выставлять в течение нескольких дней. А первые из них обнародовали в канун 20-летия теракта. Фотографии были получены от сотрудников службы, работавших в непосредственной близости к месту атаки у Всемирного торгового центра. «Никогда не забудем», — гласят надписи на снимках.

Накануне в США опознали еще двух жертв терактов 20-летней давности. Таким образом, число идентифицированных погибших составляет 1647. Это 60% всех погибших. Личности 1106 погибших до сих пор остаются неустановленными.

Напомним, террористы захватили четыре пассажирских самолета 11 сентября 2001 года. На двух из них боевики протаранили башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, третий направили в здание Пентагона в Вашингтоне. Четвертый самолет разбился недалеко от города Шенксвилл.

Новые кадры. 11 сентября 2001

11 сентября 2001 год. США

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