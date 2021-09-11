Трагедии 11 сентября 20 лет: Как помогал террористам сесть на рейс, вспоминает агент по продаже билетов

Бывший билетный агент American Airlines, который зарегистрировал двух угонщиков, причастных к терактам 11 сентября 2001 года, жил с этим решением в течение 20 лет, пронизывая себя чувством вины за то, что он допустил их к самолету, который врезался в Пентагон.
Вон Аллекс работал в международном аэропорту Даллес в Вирджинии, когда двое мужчин - Салем и Наваф аль-Хазми - вбежали в терминал и выглядели потерянными, когда подошли к его стойке, сказал он в интервью ABC News. Пара приобрела билеты первого класса и опаздывала на борт рейса 77, который позже намеренно врезался в Пентагон, в результате чего погибли 125 пассажиров внутри и все 64 пассажира и члены экипажа, включая пять угонщиков, на борту авиалайнера.
«Я виню себя, - подумал я, понимаете, если бы я сделал что-то другое, если бы я не позволил им, если бы я просто сказал агентам, эти два парня опаздывают, пусть они получат следующий рейс. У нас есть один в полдень. Ничего страшного», - сказал Аллекс новостному агентству во время интервью в аэропорту.
Спросив, упаковывают ли они свой багаж, агент забронировал их на рейс и пометил их для дополнительной безопасности после того, как не ответил на основные вопросы регистрации.
«Регистрация была странной. Двое, которых я зарегистрировал, два брата, один был грубоват, а другой стоял в паре шагов позади него. Это звучит странно, но это то, что привлекло мое внимание. Он почти танцевал, он двигался с ноги на ногу, ухмылялся и оглядывался, и я подумал: вот кто-то, кто никогда не был в самолете, и этот парень взволнован, - сказал Аллекс.
"И я как бы наблюдал за ним в течение нескольких минут, пока мы проходили всю проверку. И он совершенно не отвечал на все, что мы просили его прочитать. Он просто улыбался и танцевал, не обращая внимания на то, что происходит ", - добавил он.
Только на следующий день Аллекс, который уволился из American Airlines в 2008 году и теперь работает в Управлении транспортной безопасности, понял, что эти два пассажира были двумя угонщиками.
Юрист авиакомпании вызвал его в офис, где два агента ФБР вручили ему пассажирский манифест рейса 77.
«Я начал пробегать рукой по списку и увидел имена двух людей, которых я проверил, и в тот момент и в тот момент я посмотрел на него и сказал:« Я сделал это, не так ли? И они сказали: "Что ты сделал?" И я сказал: «Это те двое, которых я вставил», - сказал Аллекс. «Я думаю, они, они точно знали, кого ищут, но хотели, чтобы я пришел к такому выводу».
Его вину усугублял тот факт, что Аллекс посоветовал своему коллеге сесть на рейс 77 и отправиться в Лас-Вегас. Она подумывала полететь в Чикаго и пересесть в Лас-Вегас.
«Я сказал, во-первых, это лучший рейс. Это трансконтинентальный рейс. Вы получаете обед и кино, и это расслабляет», - вспомнил он. «Она сказала, что это звучит неплохо, но она никогда не выписывала билеты таким образом, и мы просто переходили на электронные билеты. Могу ли я ей помочь? Так что я выписал ей билет из Даллеса в Лос-Анджелес с пересадкой обратно в Лас-Вегас. А на следующий день я увидел, что она села на рейс по выписанному мною билету».
Он начал лучше понимать свою роль в смертельном полете после того, как купил отчет Комиссии 11 сентября, в котором подробно описаны ошибки правительственных агентств, которые не смогли раскрыть заговор Аль-Каиды (запрещенная в России террористическая организация).
"Поворотным моментом для меня стало то, что я дал интервью Комиссии 9/11. И это было только после того, как вышел отчет Комиссии 9/11, и я купил книгу, а вот эта книга с сотнями, сотнями и сотнями страниц. , и я на третьей странице. У меня есть небольшой абзац и сноска номер 12.... Было так много других людей, так много невинных людей, которые только что коснулись этого. И у меня была такая маленькая, крошечная пятиминутная часть этого. Но это было ужасно", - рассказал Аллекс.
Никогда не забудем
Новые фото с места теракта в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года появились на странице Секретной службы США в Twitter в пятницу. Снимки будут выставлять в течение нескольких дней. А первые из них обнародовали в канун 20-летия теракта. Фотографии были получены от сотрудников службы, работавших в непосредственной близости к месту атаки у Всемирного торгового центра. «Никогда не забудем», — гласят надписи на снимках.
Накануне в США опознали еще двух жертв терактов 20-летней давности. Таким образом, число идентифицированных погибших составляет 1647. Это 60% всех погибших. Личности 1106 погибших до сих пор остаются неустановленными.
Напомним, террористы захватили четыре пассажирских самолета 11 сентября 2001 года. На двух из них боевики протаранили башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, третий направили в здание Пентагона в Вашингтоне. Четвертый самолет разбился недалеко от города Шенксвилл.