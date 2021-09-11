Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
11.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Что обязательно нужно сделать в день Михайлова чуда 19 сентября 2021 года?

8:27:469/11/2021,Ирина НоваяФото: vilvolovo.ru
0

Верующие почитают Михаила, как небесного архистратига, то есть главнокомандующего всех ангельских полков.

михайлово чудо
Михайлово чудо – день, когда завершаются все огородные работы

Михайлово чудо – так в народе назвали праздник, связанный с явлением архангела Михаила в древнем городе Колоссы. Земли, где он располагался, сейчас принадлежат Турции. Православная церковь отмечает архангельский праздник 19 сентября, в 2021-м это воскресенье.

Верующие почитают Михаила, как небесного архистратига, то есть главнокомандующего всех ангельских полков. Его изображение часто встречается на Южных вратах храмовых алтарей. Узнать архистратига можно по красному одеянию, золотым крыльям и огненному мечу в руке. По преданию, он достался Михаилу для защиты врат рая.

Славянская традиция сделала этот церковный праздник рубежом, после которого наступали первые осенние заморозки по ночам. С Михайлова чуда начинались братчины – сельские пиры, на которых решались общественные вопросы.

История чуда

В IV веке запад современной Турции занимало Фригийское государство. Там, в Колоссах стоял храм во имя архистратига Михаила. Его возвели над святым источником, воды которого по молитвам становились целебными.
Около 60-ти лет в храме служил благочестивый Архипп Херотопский. Однажды враждебно настроенные язычники решили смыть церковь, устроив разлив двух горных рек. На изменение их русел ушли дни. Всё это время Архипп горячо молился архистратигу Михаилу.

В назначенный день воды рек направились к храму. Когда здание было уже совсем близко, на глазах у изумлённого Архиппа возник Михаил. Архангел ударил мечом по ближайшей горе, и на ней появилась трещина. Потоки воды устремились в неё водопадом, а храм не пострадал. Благодаря чуду, вторым названием Колоссов стало «Хоны», в переводе – «расселина».

Как провести день

Верующим предлагается посетить праздничное богослужение, которое будет совершаться в белоснежных облачениях. Старая традиция рекомендует купить в церкви большую свечу от всей семьи и поставить её перед иконой архистратига Михаила.

По примеру славян, хорошо устроить братчины, собравшись за одним столом с соседями и родственниками. По возможности, пируют под открытым небом, а угощение состоит из продуктов, принесённых участниками.

Во время трапезы следует помириться и простить прошлые обиды. Конфликтов в архангельский праздник допускать не стоит.
Дополнительные поздравления могут принять верующие с именем Михаил. Их обращения к архистратигу будут особенно действенны в его праздник.
Оставшиеся от застолья продукты раздают нуждающимся, кости отдают домашним животным, а крошки рассеивают птицам. Отказывать в милостыни в церковный праздник нельзя.
Михайлово чудо – день, когда завершаются все огородные работы. По возможности, в праздник отдыхают от тяжёлого труда, а накануне запирают садовый инвентарь на зиму.

Она отказалась: за что талибы убили многодетную мать
Афганские футболистки узнали, что с ними хотят сделать талибы
Россиянка умерла жуткой смертью в Турции
Как убит мэр Кривого Рога: разгадку смерти нашли рядом с трупом
Загитова впервые высказалась о скандале с сестрами Авериными
Россиянки избили пришедшего на женский пляж мужчину: видео
Похищенная силовиками чеченка опубликовала видеообращение
Ведущего Первого канала попытались убить прямо на съемках
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Телеведущий Норкин женился во второй раз: реакция дочери
Ужаснейший продукт: с ним заболеть раком проще простого
Актрису Макееву госпитализировали в Москве: заявление ее мужа
Медведь растерзал 26-летнюю девушку на глазах у ее друзей
Синяки неспроста появляются на теле: срочно бегите к врачу
Талибы сожгли молодую женщину из-за плохого обеда
Змея выползла из багажника и убила всю семью с водителем
Трагедия в Турции: туристка из России погибла на глазах у всех
праздникисторияпраздникиМихайлово чудочто сделать в этот день
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

В вашей семье есть Миши?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Действия Путина у гроба Зиничева видели все: появились детали
За кулисами конкурса красоты: жуткие снимки
vsenovosti.net
Не для слабаков: как выглядели наложницы гарема
vsenovosti.net
Ведущего Киселева увезли в больницу с фатальным поражением легких

Последние новости

Что обязательно нужно сделать в день Михайлова чуда 19 сентября 2021 года?
8:27:46 9/11/2021
Что обязательно нужно сделать в день Михайлова чуда 19 сентября 2021 года?
Мощные и взрывные открытки в день танкиста 12 сентября
8:15:53 9/11/2021
Мощные и взрывные открытки в день танкиста 12 сентября
Список погибших и пострадавших во время взрыва дома в Ельце. Новые подробности трагедии
8:11:27 9/11/2021
Список погибших и пострадавших во время взрыва дома в Ельце. Новые подробности трагедии
Гигантский смерч пронесся над Амуром. Смотрите видео
8:08:12 9/11/2021
Гигантский смерч пронесся над Амуром. Смотрите видео
Что можно и нельзя делать по лунному календарю с волосами в сентябре 2021 года: Растущая и убывающая луна
8:00:58 9/11/2021
Что можно и нельзя делать по лунному календарю с волосами в сентябре 2021 года: Растущая и убывающая луна
Последние новости о ковиде: два новых фактора повышают риск заражения коронавирусом этой осенью - новое исследование
8:00:31 9/11/2021
Последние новости о ковиде: два новых фактора повышают риск заражения коронавирусом этой осенью - новое исследование
«Вести недели» пройдут без Киселева впервые за 10 лет
7:40:40 9/11/2021
«Вести недели» пройдут без Киселева впервые за 10 лет
Масочный режим в России отменят только при одном условии, заявила Анна Попова
7:38:14 9/11/2021
Масочный режим в России отменят только при одном условии, заявила Анна Попова
Бедные города и регионы лишились 500 млрд рублей из-за крупных конкурентов
7:34:12 9/11/2021
Бедные города и регионы лишились 500 млрд рублей из-за крупных конкурентов
Боевые роботы "Платформа-М" впервые пустили в ход на учениях "Запад-2021"
7:21:20 9/11/2021
Боевые роботы "Платформа-М" впервые пустили в ход на учениях "Запад-2021"