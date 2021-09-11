Что обязательно нужно сделать в день Михайлова чуда 19 сентября 2021 года?

Михайлово чудо – так в народе назвали праздник, связанный с явлением архангела Михаила в древнем городе Колоссы. Земли, где он располагался, сейчас принадлежат Турции. Православная церковь отмечает архангельский праздник 19 сентября, в 2021-м это воскресенье.
Верующие почитают Михаила, как небесного архистратига, то есть главнокомандующего всех ангельских полков. Его изображение часто встречается на Южных вратах храмовых алтарей. Узнать архистратига можно по красному одеянию, золотым крыльям и огненному мечу в руке. По преданию, он достался Михаилу для защиты врат рая.
Славянская традиция сделала этот церковный праздник рубежом, после которого наступали первые осенние заморозки по ночам. С Михайлова чуда начинались братчины – сельские пиры, на которых решались общественные вопросы.
История чуда
В IV веке запад современной Турции занимало Фригийское государство. Там, в Колоссах стоял храм во имя архистратига Михаила. Его возвели над святым источником, воды которого по молитвам становились целебными.
Около 60-ти лет в храме служил благочестивый Архипп Херотопский. Однажды враждебно настроенные язычники решили смыть церковь, устроив разлив двух горных рек. На изменение их русел ушли дни. Всё это время Архипп горячо молился архистратигу Михаилу.
В назначенный день воды рек направились к храму. Когда здание было уже совсем близко, на глазах у изумлённого Архиппа возник Михаил. Архангел ударил мечом по ближайшей горе, и на ней появилась трещина. Потоки воды устремились в неё водопадом, а храм не пострадал. Благодаря чуду, вторым названием Колоссов стало «Хоны», в переводе – «расселина».
Как провести день
Верующим предлагается посетить праздничное богослужение, которое будет совершаться в белоснежных облачениях. Старая традиция рекомендует купить в церкви большую свечу от всей семьи и поставить её перед иконой архистратига Михаила.
По примеру славян, хорошо устроить братчины, собравшись за одним столом с соседями и родственниками. По возможности, пируют под открытым небом, а угощение состоит из продуктов, принесённых участниками.
Во время трапезы следует помириться и простить прошлые обиды. Конфликтов в архангельский праздник допускать не стоит.
Дополнительные поздравления могут принять верующие с именем Михаил. Их обращения к архистратигу будут особенно действенны в его праздник.
Оставшиеся от застолья продукты раздают нуждающимся, кости отдают домашним животным, а крошки рассеивают птицам. Отказывать в милостыни в церковный праздник нельзя.
Михайлово чудо – день, когда завершаются все огородные работы. По возможности, в праздник отдыхают от тяжёлого труда, а накануне запирают садовый инвентарь на зиму.