19 сентября – День женской дружбы: Существует ли она, что говорят психологи?

День женской дружбы – праздник для россиян не самый привычный. Для поздравления подруг есть две даты, одна из которых приходится на конец зимы, другая – на начало осени. Рассмотрим ближайшую из них, традиционно занимающую третье воскресенье сентября.
День женской дружбы в 2021-м отметят 19 сентября. Он появился в 1999-м силами сообщества «Дельта Каппы». Его история восходит к 1897-му году, когда несколько студенток американского штата Вирджиния организовали женский клуб при школе, ставшей позже университетом Лонгвуда. Даже после выпуска девушки оставались верны ценностям «Дельта Каппы», поэтому сейчас сообщество насчитывает 260 тысяч инициированных участниц.
В России о «Дельта Каппах» мало кто слышал, однако сентябрьский праздник уже несколько лет является поводом провести день с подругами, обменяться сладкими презентами или поделиться в соцсетях постом о женской дружбе.
А есть ли дружба?
Психологи определяют дружбу, как устойчивые и бескорыстные отношения, совсем не зависимые от пола. Однако отличия в воспитании и характерах заставляют мужскую дружбу отличаться от женской.
Вспоминая негативные стереотипы, стоит учитывать, что прекрасный пол просто больше любит делиться подробностями своих взаимоотношений. А негативные примеры мужской дружбы гораздо чаще остаются «за кулисами», ведь сильному полу присуще отмалчиваться о раненых другом чувствах.
На надёжных основаниях
Примеров крепкой женской дружбы совсем не мало. Однако дамы более избирательны в подборе круга общения. На одну женщину приходится около 6-ти подруг, и только половине из них она действительно доверяет. А база для настоящей дружбы должна быть серьёзной.
Одним их факторов у женщин можно считать общий опыт – и чем его больше, чем лучше. Разделёнными могут быть не только горести, но и радости. Подруги со школьной или университетской скамьи видели друг друга в самых разных ситуациях. Это позволяет им оценить сильные и слабые стороны подруги, эмоциональные вложения и отдачу. Общее прошлое – хорошая основа дружбы, но схожими должны быть взгляды и интересы в настоящем. Традиционалистка в длинной юбке вряд ли долго выдержит дружбу с ценительницей ночных клубов. Темы для обсуждения и занятия при встрече должны одинаково нравиться обеим подругам.
Немалую роль в женской дружбе играют жизненные факторы. Не там легко годами поддерживать отношения, если жизнь раскидала подруг по разным городам или странам. Единый круг общения тоже сплачивает женщин, в то время как разное окружение – разобщает.
Не последним по значению будет и желание поддерживать дружбу, и речь не только о «праздных» встречах. Иногда подруге может понадобиться помощь, на что неизбежно потребуются время и силы.