Средь бела дня грабитель в Бердске брызнул из газового баллончика в лицо прохожему и отобрал рюкзак

В Бердске полицейские раскрыли грабеж, сообщили в субботу в управлении МВД по Новосибирской области.
По информации полицейского главка, 10 сентября в отдел МВД по Бердску обратился бердчанин, заявивший, что у одного из домов по ул. Ленина у него неизвестны отобрал рюкзак с принадлежащим ему имуществом. В том числе в рюкзаке находились документы.
-Сотрудники полиции незамедлительно приступили к раскрытию преступления. По имеющимся приметам полицейские составили ориентировку на подозреваемого. Вскоре сотрудники потрульно-постовой службы полиции задержали ранее неоднократно судимого 32-летнего местного жителя, - уточнили в региональном управлении МВД.
Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск", нападение на прохожего произошло в пятницу в четвертом часу дня у магазина близ дома №89 на главной улице Бердска. По предварительным данным, грабитель в черной куртке брызнул своей жертве в лицо из газового баллончика.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Сейчас решается вопрос об избрании задержанному, которого обвиняют в грабеже, меры пресечения.