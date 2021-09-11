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Средь бела дня грабитель в Бердске брызнул из газового баллончика в лицо прохожему и отобрал рюкзак

10:59:179/11/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Бердские полицейские оперативно задержали напавшего по составленному потерпевшим фотороботу. Подозревается 32-летний рецидивист.

Полицейские могли проводить профилактическую беседу
Полицейские быстро нашли грабителя в Бердске

В Бердске полицейские раскрыли грабеж, сообщили в субботу в управлении МВД по Новосибирской области.

По информации полицейского главка, 10 сентября в отдел МВД по Бердску обратился бердчанин, заявивший, что у одного из домов по ул. Ленина у него неизвестны отобрал рюкзак с принадлежащим ему имуществом. В том числе в рюкзаке находились документы.

-Сотрудники полиции незамедлительно приступили к раскрытию преступления. По имеющимся приметам полицейские составили ориентировку на подозреваемого. Вскоре сотрудники потрульно-постовой службы полиции задержали ранее неоднократно судимого 32-летнего местного жителя, - уточнили в региональном управлении МВД.

Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск", нападение на прохожего произошло в пятницу в четвертом часу дня у магазина близ дома №89 на главной улице Бердска. По предварительным данным, грабитель в черной куртке брызнул своей жертве в лицо из газового баллончика.

По данному факту возбуждено уголовное дело по  ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Сейчас решается вопрос об избрании задержанному, которого обвиняют в грабеже, меры пресечения.

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