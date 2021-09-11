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Почему курильщики реже болеют коронавирусом? Ученые обнаружили уникальнейшую закономерность этому

1:27:239/11/2021Фото: pxhere.com
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Команда в настоящее время продолжает доклинические и клинические испытания препаратов в качестве новой терапии против COVID-19.

рука, сигарета
Исследователи определили потенциальную причину, по которой среди курильщиков зарегистрировано меньшее количество случаев COVID по сравнению с некурящими
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Исследователи определили потенциальную причину, по которой среди курильщиков зарегистрировано меньшее количество случаев COVID по сравнению с некурящими, даже несмотря на то, что другие отчеты предполагают, что курение увеличивает тяжесть заболевания.

Исследователи идентифицировали два препарата, которые имитируют действие химических веществ в сигаретном дыме на связывание с рецептором в клетках млекопитающих, который ингибирует производство белков ACE2, процесс, который, по-видимому, снижает способность вируса SARS-CoV-2 проникать в клетку, пишет medicalxpress.com.

Результаты появились в журнале Scientific Reports 17 августа.

Что-то вроде парадокса существует в отношении курения сигарет и COVID-19. Активное курение связано с увеличением тяжести заболевания, но в то же время во многих отчетах указывается на меньшее количество случаев COVID среди курильщиков, чем среди некурящих.

«Здесь происходило что-то странное, - сказал Кейджи Танимото из Исследовательского института радиационной биологии и медицины Хиросимского университета, автор статьи. «Но у нас было несколько идей о том, как выявить некоторые из действующих механизмов».

«Мы должны подчеркнуть наличие убедительных доказательств того, что курение увеличивает тяжесть COVID-19», - добавил Танимото. «Но механизм, который мы здесь обнаружили, заслуживает дальнейшего изучения как потенциальный инструмент для борьбы с инфекциями SARS-CoV-2».

Известно, что сигаретный дым содержит полициклические ароматические углеводороды (ПАУ). Они могут связываться с арилуглеводородными рецепторами (AHR) и активировать их. Рецептор - это любая структура на поверхности или внутри клетки, которая имеет форму для приема и связывания определенного вещества. AHR - это тип рецептора внутри клеток млекопитающих, который, в свою очередь, является фактором транскрипции - чем-то, что может индуцировать широкий спектр клеточной активности благодаря своей способности увеличивать или уменьшать экспрессию определенных генов.

Зная о взаимосвязи между ПАУ и AHR, исследователи хотели изучить влияние препаратов, активирующих AHR, на экспрессию генов, контролирующих выработку белка ACE2 - печально известного рецепторного белка на поверхности многих типов клеток, который работает как замок, который может вскрыть вирус SARS-CoV-2. После связывания вируса с белком ACE2 он может проникнуть в клетку и заразить ее.

Сначала ученые исследовали различные клеточные линии, чтобы проверить уровни экспрессии в них гена ACE2. Они обнаружили, что клетки, происходящие из полости рта , легких и печени, имели самую высокую экспрессию ACE2.

Эти клетки с высокой экспрессией ACE2 затем подвергали воздействию различных доз экстракта сигаретного дыма (CSE) в течение 24 часов. После этого оценивали скорость экспрессии гена CYP1A1, который, как известно, индуцируется CSE. Обработка CSE вызывала повышенную экспрессию гена CYP1A1 в клетках печени и легких в зависимости от дозы - чем больше доза, тем сильнее эффект. Однако в клетках полости рта этот эффект не был столь выражен. Другими словами, чем выше активность CYP1A1, тем меньше продукции рецепторов ACE2 - путь, по которому вирус может проникать в клетки.

Чтобы объяснить, почему это происходило в присутствии сигаретного дыма, исследователи затем использовали анализ секвенирования РНК, чтобы более подробно изучить, что происходит с экспрессией генов. Они обнаружили, что CSE увеличивает экспрессию генов, связанных с рядом ключевых сигнальных процессов внутри клетки, которые регулируются AHR.

Чтобы более точно наблюдать этот механизм, с помощью которого AHR действует на экспрессию ACE2, на клетки печени были оценены эффекты двух препаратов, которые могут активировать AHR. Первый, 6 ‑ формилиндоло (3,2 ‑ b) карбазол (FICZ) является производным аминокислоты триптофана, а второй, омепразол (OMP), представляет собой лекарство, уже широко используемое для лечения кислотного рефлюкса и пептических язв.

Данные секвенирования РНК предполагают, что ген CYP1A1 сильно индуцировался в клетках печени этими активаторами AHR, а экспрессия гена ACE2 сильно подавлялась, опять же в зависимости от дозы.

Другими словами, экстракт сигаретного дыма и эти два препарата, которые действуют как активаторы AHR, способны подавлять экспрессию ACE2 в клетках млекопитающих и тем самым снижать способность вируса SARS-CoV-2. войти в камеру.

Основываясь на результатах, полученных в лаборатории, команда в настоящее время продолжает доклинические и клинические испытания препаратов в качестве новой терапии против COVID-19.

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лекарстваисследованиякурильщикиCOVID-19сигаретный дымкурение и COVID-19Scientific ReportsКейджи Танимото
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