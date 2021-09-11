Тайна числа болеющих коронавирусом в Бердске раскрыта: Еще 5 зараженных выявили за сутки на 11 сентября

Стали известны новые данные о ситуации с коронавирусом в Бердске.
Как сообщили "Курьер. Среда. Бердск" утром 11 сентября в городском оперативном штабе, за последние сутки в Бердске зарегистрировано 5 новых зараженных COVID-19. С учетом их в городе заболевшими за все время пандемии считаются 2394 человека.
По информации оперштаба на субботу в Бердске под медицинским наблюдением находятся 328 жителей. Вылечились от коронавирусной инфекции с начала пандемии 2245 бердчан. Таким образом, сейчас болеют ковидом 149 горожан. Между тем, главврач Бердской ЦГБ Алла Дробинская сообщала, что в ковидном госпитале сейчас лежат 55 пациентов, из которых у 36 диагноз подтвержден.
По оценке доктора, в течение августа и в начале сентября в Бердске регистрировали суточный прирост заболевших коронавирусом 6-7 случаев. В июле - 8.
За последние сутки медики взяли еще 253 теста на коронавирус. Результаты станут известны в течение пары дней.