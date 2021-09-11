"Заговора нет": Собянин объяснил логику введения ограничений из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин пояснил позицию и логику властей во время принятия решений по ограничениям в связи с пандемией.
О том, что хотел донести людям градоначальник, сообщается на его сайте. По словам Собянина, россияне всегда недовольны, что бы не делали власти — хоть вводят ограничения, хоть их отменяют.
- Что бы мы ни делали, нас обвиняют в каких-то историях, связанных с каким-то заговором, с какими-то специальными мерами, для того, чтобы ухудшить ситуацию. Это абсурд, — заявил мэр.
Как пояснил Сергей Собянин, самое главное для столичных властей — своевременное оказание помощи гражданам и принятие решений для того, чтобы предоставить достаточное количество койко-мест во время всплеска заражаемости. Для этого мобилизуются все медики и создаются дополнительные коечные резервы.
- Все эти меры должны быть сбалансированы, и мы, не исходя из каких-то политических мотивов, снимаем ограничения, их вводим. Вводим исходя из той ситуации, которая складывается, — сказал мэр Москвы.
В то же время для москвичей и гостей столицы не менее важно вести нормальный привычный образ жизни и продолжать работать в экономике города, поэтому ограничения снимаются в тот момент, когда это позволяет ситуация с заражаемостью. За все меры, которые принимаются в столице, Собянин отвечает сам.